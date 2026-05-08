這國央行放話要「大買黃金」! 計畫增持105噸

波蘭央行明確表態將繼續增持黃金，預計持有目標將達700噸。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現貨黃金昨日盤中突然急速拉升，盤中一度突破每盎司4700美元，市場情緒快速翻多。據報導，市場傳出，引爆黃金行情的關鍵，來自全球最大黃金買家之一波蘭央行的態度大逆轉，將反手加碼買入約105噸黃金，推動金價瞬間急拉。

報導指出，波蘭央行總裁Adam Glapiński最新表示，目前波蘭央行持有約595噸黃金儲備，未來計畫進一步增持至700噸，相當於還要再買進超過105噸黃金。

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這番發言立刻震撼市場，因為幾個月前，市場盛傳波蘭可能出售部分黃金儲備籌措國防資金。當時消息一出，市場擔憂大量黃金流入市場，曾一度壓抑金價表現，如今波蘭不但沒賣，反而準備繼續大買，也讓金價迅速出現反彈。

根據World Gold Council（WGC）最新發布的第一季黃金需求報告，今年第一季全球央行淨購金達244噸，高於上一季208噸，創下超過一年來最快增持速度，即使部分央行如土耳其、俄羅斯與亞塞拜然主權基金接連出售黃金，但全球央行整體購金需求依然強勁。

市場認為，這顯示在地緣政治升溫、金融市場波動加劇之際，各國央行仍持續將黃金視為最核心的避險與儲備資產。根據已揭露的第一季數據，波蘭、烏茲別克與中國是最大的黃金買家之一。市場也懷疑，這些央行的實際購金規模可能比官方公布的更高。

分析師指出，波蘭央行的核心概念並非永久賣掉黃金，而是透過「先賣後買回」的操作，利用帳面獲利釋放資金。不過，消息曝光後，市場擔憂供給增加，黃金價格短線承壓。

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