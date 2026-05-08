黃金衝破4760美元後「大變臉」！真正的大行情或還沒結束 「1關鍵」曝光

美伊接連傳大消息，黃金走勢突然「大變臉」，金價自高檔暴跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對美國與伊朗可能接近達成和平協議的期待快速升溫，沉寂一段時間的貴金屬市場突然全面爆發。據報導，現貨黃金在昨（7日）一度沖上4760美元附近，金價一度觸及2週高點，白銀更單日暴漲6%，突破82美元大關，再度點燃市場對「超級牛市回歸」的討論。

然而，隨著美伊交火的消息傳來，油價反彈，週四紐約時段金價走勢發生大反轉、轉為下跌，尾盤金價跌至4686美元/每盎司附近。不過，多位華爾街策略師認為，過去幾個月壓抑黃金與白銀漲勢的因素，正在快速鬆動。如果美伊衝突最終落幕，原本被戰爭、油價與高利率壓住的資金，可能重新回流貴金屬市場，而這波真正的大行情，甚至可能還沒結束。

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《CNBC》指出，目前市場普遍認為，2025年推動黃金與白銀創下歷史級飆漲的大牛市，有機會因中東局勢降溫而重新加速。

事實上，黃金與白銀去年已經漲到瘋狂。2025年黃金全年累計大漲66%，白銀更暴衝135%，雙雙寫下歷史級行情。不過進入2026年後，市場波動明顯加劇。白銀期貨曾在1月底出現1980年代以來最大單日跌幅，而黃金也一度較1月高點回落超過10%。

自2月底美伊戰爭爆發後，黃金原本「避險資產一定漲」的邏輯，一度失靈。因為油價暴漲推高通膨預期，市場開始擔心聯準會不但不降息，甚至可能重新升息，美元同步轉強，加上市場出現獲利了結賣壓，使黃金陷入高檔整理。

Metals Daily執行長羅曼（Ross Norman）表示，其實黃金在戰爭爆發前就已經處於「極度超買」狀態，因此戰爭反而成了市場修正與洗盤的契機；但現在，市場氣氛似乎開始反轉。他形容：「現在就像黃金與白銀的手煞車突然被放開一樣」。

BNP Paribas Fortis首席策略官吉賽爾斯（Philippe Gijsels）也認為，目前貴金屬的回調，本質上只是長期牛市中的整理階段，而不是行情結束。他指出，各國央行持續減持美國國債、轉向增持黃金，加上全球高通膨結構仍未真正消失，投資人對真實資產的需求依舊強勁，這些因素都將繼續支撐黃金與白銀價格。

相較黃金，市場現在對白銀甚至更為興奮。

因為白銀除了避險屬性外，還有極強的工業需求支撐。Solomon Global董事總經理威廉斯（Paul Williams）指出，全球綠能、太陽能與AI基礎建設快速擴張，正在持續推高白銀消耗量，但實體白銀供應卻依舊偏緊。

尤其AI資料中心、電力設備與高效太陽能板，都大量使用白銀，使市場開始擔心，未來白銀可能出現更嚴重的供需失衡。他甚至認為，美伊衝突某種程度上反而強化了全球發展替代能源的動力，而這將進一步推高白銀需求。

威廉斯分析，如果美伊最終達成和平協議，白銀可能同時受惠於市場風險偏好回升、工業需求增強與經濟情緒改善；但如果談判破裂、衝突再度升溫，黃金雖然會先因避險需求上漲，但由於白銀市場供應更緊張，漲勢很可能很快追上黃金。

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