全球最危險的「晶片通膨」來了 日媒揭「嚴重後果」

日媒指出，「晶片通膨」可能席捲全球。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球市場可能正在進入一場新的「雙重通膨時代」。日媒指出，市場開始擔心，AI熱潮引發的晶片供應危機，可能演變成堪比「荷姆茲海峽危機」的價格衝擊。當全球科技巨頭瘋狂搶購先進晶片時，從手機、筆電到資料中心與建築工程，整條供應鏈正全面承受成本暴漲壓力。

分析人士警告，從石油、記憶體到高技能勞工，全球開始同時出現供應吃緊現象。這波AI驅動的「晶片通膨（Chipflation）」正快速擴散，甚至可能演變成類似能源危機的全球性價格衝擊。

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報導指出，多數人對三星電子的印象，仍停留在全球家電與手機巨頭，但如今它還扮演另一個極關鍵角色，就是全球晶圓代工龍頭台積電的重要「第二供應來源」。原因在於，三星已具備2奈米最先進製程量產能力，這項能力在AI時代變得愈來愈重要。

根據最新財報，三星半導體業務正進入爆炸性成長期，其半導體部門單季獲利暴增4800%。再加上市場傳出蘋果可能與三星深化合作，其市值已正式突破「1兆美元」（約新台幣31.3兆元）大關，成為繼台積電之後，第二家躋身「市值兆美元俱樂部」的亞洲企業。

這波熱潮背後，真正的推手是美國AI巨頭瘋狂砸錢建設資料中心。市場預估，美國五大AI科技公司今年資本支出將高達7000億美元（約新台幣22兆元），幾乎是2025年的2倍，其中絕大部分投入AI資料中心與基礎設施。

問題是，半導體供應鏈根本追不上這波需求爆發，但晶片廠因此賺翻，隨之而來的供應不足也開始全面外溢，從消費電子、企業設備到大型建設案，都已開始出現缺料與成本上升現象。分析師指出，所謂「Chipflation（晶片通膨）」已經正式降臨。

Apple上週財報便坦言，iPhone與Mac所需半導體採購壓力正快速升高，執行長庫克直言，「記憶體成本未來對公司業務的影響只會愈來愈大。」但不只是蘋果，包括Lenovo、戴爾與惠普等PC大廠，也警告終端產品價格可能上漲20%。

戴爾財務長甘迺迪（David Kennedy）表示，在需求遠高於供給的情況下，客戶被迫重新排序需求優先順序，而零組件成本持續上升、交期也不斷拉長。

但真正讓市場開始不安的，不只是電子產品變貴，而是AI資料中心正在大量吸走整個社會的高技能勞動力。OpenAI甚至在提交給白宮的公開信中警告，其未來規劃中的AI資料中心，可能需要消耗美國約20%的電工與機械技師等專業技術人力。

換句話說，AI不只在搶晶片，也開始搶人。

Goldman Sachs經濟學家阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）估算，AI去年已推升美國核心PCE物價指數0.3個百分點，整體通膨率增加0.1個百分點。更驚人的是，根據Stifel分析師卡羅爾（Thomas Carroll）研究，科技產品價格上漲速度超越薪資增幅，這種情況是65年來首見。

專家指出，這還不是全部，市場同時還面臨另一場更大的風險，荷姆茲海峽危機可能導致今年夏天全球原油供應缺口擴大至15億桶。當能源短缺與AI晶片荒同時發生，全球可能迎來新一波更猛烈的通膨海嘯。

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