10大省油小轎車排行揭曉！TOYOTA「這款」奪冠

10大省油小轎車排行揭曉！TOYOTA Prius奪冠。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗戰爭和其他因素導致油價飆漲，高油價已對開車族荷包造成衝擊，美媒報導，如果你正在尋找1輛價格實惠的新車，那麼購買小型汽車可能是最佳選擇，而Toyota Prius、Honda Civic等10款小轎車，則以優異的油耗表現，被評為最省油的10大車款。

《Gobankingrates》報導，專家表示，雖然如今的SUV和皮卡在油耗方面，正迅速與緊湊型車（介於中型和小型車型之間的掀背車或轎車）相媲美，但緊湊型車通常比中型和大型車輛更便宜、更省油，而且維護成本通常也更低。

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如果您已經擁有1輛車，請務必實踐美國安全委員會「新手司機」部落格建議的提高燃油效率的技巧：更有效率地駕駛（避免超速、怠速和急加速急煞車）、使用巡航控制、減輕汽車不必要的重量、定期保養和規劃您的行程。

但是，如果您打算購買小型汽車，以下10款經濟實惠的緊湊型掀背車和轎車，則是油耗表現最佳的車款，在高油價時代，可幫開車族荷包省下不少油錢。

而豐田（Toyota） Prius則以城市/高速公路綜合油耗：49-56英里（約78.89-90.16公里）/加侖（3.785 公升）奪冠，而現代（Hyundai）Elantra則以28-58英里（約45.08-93.38公里）/加侖排名第2，第3名則是豐田（Toyota）Prius Prime，其油耗為47-50 英里（約75.67-80.5公里）/加侖。

而第4至10名則依序為：豐田（Toyota）Corolla其油耗35英里（約56.35公里）/加侖、現代Hyundai Sonata油耗23-56英里（約37.03-90.16公里）/加侖、三菱（Mitsubishi）Mirage油耗36-43英里（約57.96-69.23公里）/加侖、本田（Honda） Civic油耗36英里（約57.96公里）/加侖、日產（Nissan）Versa油耗 27-40英里（約43.47-64.4公里）/加侖、豐田（Toyota） GR Corolla（掀背車）油耗19-28 英里（約30.59-45.08公里）/加侖、福斯（Volkswagen）Jetta油耗29-40英里（約46.69-64.4公里）/加侖。

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