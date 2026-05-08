苦存120萬養老差一點破產！阿嬤分享關鍵轉捩點（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕71歲老婦敦子（化名）苦存600萬日圓（約新台幣120萬）養老，然而兒子每月都會以各種名義，向她借錢，直到某日她不慎摔倒住院，同病房有1位病友因中風最後搬到療養院，讓她意識到若她也遇到這種事兒子會照顧她嗎？ 因此，出院後，她詳細計算了開支，發現若再持續金援兒子，那麼她的存摺2年就用光，於是當兒子再次開口時，她直接回絕說「我沒有錢給你了」，並對自己發誓，除了維護我的尊嚴之外，不會把存款用於任何其他用途。

日媒報導，「媽，不好意思打擾您，這個月能不能再借我5萬日圓（約新台幣1萬）？我兒子暑期學校的費用很多，我得付清。」

請繼續往下閱讀...

獨自住在東京都會區1棟老舊的獨棟房屋的敦子說，她每週至少會收到兒子傳來1則這樣的訊息,有時是關於“車輛年檢費”，有時是關於“突如其來的婚禮或葬禮”。

她的兒子雄一（化名）在中小企業工作，長期背負著沉重的房貸和教育費用。

每次，敦子都會說“這是最後1次了”，然後用退休金和儲蓄來補貼開銷。

而這麼金援模式，直到某次她生病住院，才徹底發生改變。

敦子表示，由於患有骨質疏鬆症，原本骨骼就比較脆弱，因此，某日在購物時，為了躲避橫越馬路的自行車，她不慎摔倒在地，導致骨折，幸運的是，骨折程度較輕，但由於她年齡較大且骨折部位特殊，仍需要住院治療。

在住院時，她隔壁床上躺著1位與她年紀相仿、突發嚴重中風的女士,這位女士全身癱瘓，似乎完全無法溝通,護士每隔幾個小時就會來幫她吸痰。

大約半個月後，那位女士搬到了１家私人療養院，來接她看起來像是她的兒子和兒媳，但他們神情疲憊不堪，辦事時公事公辦的態度也令人印象深刻。

“如果我遇到那種事，雄一他們能照顧我嗎？”這是敦子第1次對「自己的結局」有了具體的想像，這讓她不寒而慄。

那天晚上出院後，敦子打開了她一直妥善保管的的存摺，存摺餘額約600萬日圓，雖然她每月退休金有12萬日圓（約新台幣2.4萬），但每月的開支是14萬日圓（約新台幣2.8萬），加上給兒子平均金援是16萬日圓（約新台幣3.2萬），每月的資金缺口是18萬日圓（新台幣3.6萬），以這樣算，她的存摺只能撐33.3個月，若有其他意外的支出，那麼她的存摺可能2年就耗盡了。

幾天後，敦子又接到兒子的電話，說“媽，不好意思打擾一下，但是下個月的教育儲蓄計劃繳款……”。

敦子則回說：“……對不起，我沒有錢給你了。”

兒子問：「怎麼突然出事了？一點點沒關係。媽，你還有點積蓄吧？」

敦子則忍住眼淚說，那筆錢是給我用來『結束我作為人的生命』的。如果繼續借錢給你，將來當我需要別人幫助才能活下去的時候，我就會成為你們大家的負擔。

以前總覺得，為人父母最該做的就是犧牲自己的生命，但如果我崩潰了，只會讓兒子們更難過。我必須打破這個惡性循環。掛斷電話後，敦子顫抖著合上了存摺。

600萬日圓這個數字不會再增加了，但從現在開始，我向自己發誓，除了維護我的尊嚴之外，我不會把它用於任何其他用途。

敦子說，拒絕金援，兒子和媳婦或許會面臨暫時的經濟困難，但這應該成為他們重新審視家庭財務狀況的機會。或許，學會節儉是父母能給孩子的最後一課，幫助他們真正成長為成熟的大人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法