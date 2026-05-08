高油價擠壓支出！美企CEO警告，消費者

「錢花完了」。（彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕目前全美汽油均價升至4年新高，美國個人儲蓄率降至3年新低，餐飲、零售、消費品等多個產業企業CEO警告，美國家庭收入較多流向燃油開支，可自由支配消費空間不僅被壓縮，且錢在月底時就花完了，隨著消費者信心跌至歷史低點，部分企業已選擇暫緩原定的漲價計畫和下調績效指引。

外媒報導，美國消費者的財務壓力正從低收入群體蔓延到更廣泛人群。中東衝突引發的油價飆升成為壓垮消費信心的關鍵變量，餐飲、零售、消費品等多個行業的執行長相繼發出警告。

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卡夫亨氏CEO表示，他們在每個月底就花光了錢，我們看到低收入群體出現負現金流，他們不得不動用儲蓄。

麥當勞CEO則表示，消費者信心沒有改善的跡象，"可能還在繼續惡化"，並點名油價上漲對低收入消費者的衝擊尤為嚴重。

這一趨勢已在多個行業的財報中引發共振。惠而浦將產業需求下滑15%歸因於戰爭衝擊消費信心，稱其程度與2008年金融危機相當，惠而CEO Marc Bitzer在週四的分析師電話會議中表示：「伊朗戰爭放大了消費者對生活成本的擔憂。」經濟學家警告，這場衝突可能隨時間推移推高包括食品雜貨在內的多類商品價格。

另，健身連鎖Planet Fitness因新會員增長不及預期、下調全年展望，股價日內下跌31%，創歷史最大單日跌幅。

值得注意的是，本季財報季中，美國消費性公司在業績說明會上提及"油價"的頻次出現明顯飆升，據彭博統計，這一詞彙已成為管理層陳述和分析師問答中的高頻詞。消費支出能否在油價壓力下保持韌性，將是市場接下來密切追蹤的核心變數。

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