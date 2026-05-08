川普關稅戰又輸了！美國貿易法院裁定「10％全球關稅無效」

美國國際貿易法院週四裁定，川普政府無權實施今年2月生效的臨時性10%全球關稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易法院（US Court of International Trade）週四（7日）作出裁定，反對美國總統川普（Donald Trump）實施的10%全球性關稅，認定這些關稅並未依據1970年代的一項貿易法獲得正當授權；不過，法院僅阻止該關稅對2家小型企業及華盛頓州生效。

本案焦點是川普政府實施的臨時性10%全球關稅，該政策是依據《1974年貿易法》第122條（Section 122 of the Trade Act of 1974）實施，於2月24日生效，為期150天，原定於7月24日到期。川普政府主張，藉此可矯正嚴重的「國際收支逆差」，或防止美元即將出現貶值。

請繼續往下閱讀...

而美國國際貿易法院週四以2比1作出裁定，認為這項廣泛關稅不符合《1974年貿易法》，支持挑戰這項關稅的2家小型企業與華盛頓州，

法院認定，川普超越了國會依據法律授予總統的關稅權限。多數法官認為，這些關稅「無效」且「未獲法律授權」。合議庭中的第3位法官則認為，該法律在關稅問題上賦予了總統更大的裁量空間。

若白宮如外界預期般對週四的裁決提出上訴，案件首先將交由設於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）審理，之後則可能進一步上訴至最高法院。

白宮並未立即回應置評請求。

美國最高法院在今年2月推翻川普政府於2025年依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 實施的關稅措施，之後川普隨即簽署行政命令，援引《1974年貿易法》第122條，對所有進口產品加徵10%關稅。

值得注意的是，這項裁決僅直接適用於3名原告：華盛頓州，以及香料公司Burlap & Barrel與玩具公司Basic Fun!這2家小型企業。

美國國際貿易法院拒絕發布一項針對所有進口商全面阻止關稅的禁制令，駁回了由24個州提出的請求；這些州多數由民主黨主導。法院表示，這些州不具備要求該項救濟措施的法律地位。

法院裁定，除了華盛頓州之外，提起訴訟的大多數州都不是已支付或可能支付第122條關稅的進口商。華盛頓州則提交證據，證明其透過公立研究機構華盛頓大學（University of Washington）支付了相關關稅。

在白宮提出任何上訴期間，這些關稅對其他進口商仍將維持有效。代表這2家小型企業的非營利組織「自由正義中心」（Liberty Justice Center）訴訟主任施瓦布（Jeffrey Schwab）表示：「目前尚不清楚其他企業是否仍必須繼續支付這些關稅。」

Basic Fun!的執行長佛曼（Jay Foreman）表示。「對依賴全球製造體系，來提供安全且價格可負擔產品的美國公司來說，這項裁決是重要的勝利。非法關稅讓像我們這樣的企業更難競爭與成長。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法