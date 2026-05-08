退休後「這心態」最容易讓資產慢慢流失！74歲阿公中招後下場曝光

隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「老後資金如果有一定程度的餘裕，就能夠安心並過著平穩生活」，有著這樣思考的人並不少。若年金收入穩定，且房屋貸款也已還清，看起來生活基礎似乎已經建立完成。然而正因為時間與金錢兩者都有餘裕，若有著「資產充裕、稍微投入也無妨」的心態下，也可能陷入意料之外的陷阱之中。日本一名74歲老翁藤井先生（化名）在退休後「有錢又有閒」，無所事事的他被熟人邀去打柏青哥，一開始只是想打發時間，但逐漸地次數增加了，數年後資產就只減少到幾百萬日圓的程度。專家建議，退休族在進入財務自由階段後，除資產配置外，更應建立「時間管理與娛樂支出上限」，避免因生活型態改變而放大非必要財務風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，藤井先生過去長年任職大型製造業，退休後夫妻年金合計約每月29萬日圓（約5.9萬元新台幣），另有退休金與金融資產支撐，且房貸已清償，被視為標準「無財務壓力」退休族。

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藤井先生的退休生活很平穩，早上散步，中午看電視或閱讀，偶爾與鄰居朋友下將棋，但由於空閒時間變多了。每天都是重複做同樣事情，有天藤井先生被熟人找去打柏青哥當消遣，後來更延伸至手機賽馬與線上投資操作，在「資產充裕、稍微投入也無妨」的心態下，持續增加投入頻率，最終導致他的資產明顯減少。

藤井先生表示，初期他僅以「打發時間」為目的，每次僅投入少額資金，但隨著時間增加，停留時間與投入頻率同步上升，甚至出現試圖「回本」的心理，進一步擴大損失。

報導指出，試圖回本的心理在許多賭博依賴中都很常見。想要回收損失的行為，會導致損失進一步擴大，形成惡性循環。另外調查也發現，退休族的資產狀況差異很大，部分退休人士在「帳面資產充足」的情況下，容易產生過度風險承擔心理，進而忽略資金使用節奏與風險控管。

最終，在家人的建議下，藤井先生大幅減少使用頻率。雖然還沒有完全停止，但已經開始嚴格限制「金額」與「時間」。

報導強調，退休生活並不只是由「有沒有錢」決定，時間的使用方式，以及與人的關係，也會產生很大的影響。

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