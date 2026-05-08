批「台積電變壁紙」論點毫無根據 謝金河：台股衝上5萬點並非不可能

財信傳媒集團董事長謝金河昨出席《強化國家韌性 護國產業的全球戰略》論壇時直言：「2026年一定是我們生命中最重要的一年」，並指只要台灣人一條心，台股衝向5萬點並非不可能。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股近日衝破4萬點，引發各界關注，財信傳媒集團董事長謝金河昨出席《強化國家韌性 護國產業的全球戰略》論壇時直言：「2026年一定是我們生命中最重要的一年」，並指只要台灣人一條心，台股衝向5萬點並非不可能。

據《三立新聞網》報導，謝金河昨在《強化國家韌性 護國產業的全球戰略》論壇拋出多項震撼市場的經濟資料，包含台灣經濟成長率預計達13.69%，3月份出口竟衝上801.8億美元，成長率高達61.88%。謝金河指出「13.69上次出來的數字是1987年的第三季，我們已經回到了39年前那個青春期的成長。你做夢都沒想到，那是AI在帶動」、「以前一季才800億，現在一個月800億！」

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謝金河也特別點名聯發科（2454）過去主攻手機晶片，與高通（Qualcomm）仍有差距，但如今已成為Google在Edge運算與TPU領域的戰略夥伴。謝金河表示，聯發科在三月底出現了「高位轉身」，從消費者的手機轉化成AI的重要關聯產業，展現出台灣產業強韌的生命力。謝金河也說，許多公司即便尚未大幅獲利，股價卻已上千，代表市場正對未來投下信任票。

針對部分言論長期唱衰台灣、甚至質疑「台積電會變壁紙」，謝金河也不以為然，批評台灣有一群人永遠希望台灣倒下去、天天唱衰台灣，甚至「拿刀捅自己」，並指「台積電會變壁紙」的論調毫無根據。他也直言，只要台灣人一條心，台股衝向5萬點並非不可能，並比喻「跟著蜜蜂找花朵，跟著蒼蠅去廁所」，呼籲大家選擇正確的隊伍，共同參與這場台灣經濟的盛會。

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