美股收盤》晶片股疲弱拖累！道瓊跌313點 台積電ADR收黑1.28％

週四美股收黑。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕英特爾和其他晶片股回落，美伊和平談判的不確定性也給大盤帶來壓力，週四道瓊工業指數下跌313.62點、0.63%，標普500指數下跌0.38%，那斯達克指數下跌0.13%，費城半導體指數下挫2.72%，台積電ADR跌1.28%，收在414.15美元。

綜合外媒報導，安謀財報預期獲利強勁，但因市場擔憂智慧型手機需求疲弱拖累，週四股價暴跌超過10%。近期大漲的英特爾及AMD分別下跌約3%。輝達及微軟則均上漲逾1.5%，凸顯市場對重量級人工智慧公司的信心。

請繼續往下閱讀...

此外，消息人士和官員表示，美國和伊朗正朝達成暫時停止戰爭的協議邁進，德黑蘭方面正在審查一項提案，該提案將停止戰爭，但不會解決最具爭議的問題。油價小幅走低，交易價格在每桶100美元左右。

道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，報49596.97點。

那斯達克指數下跌32.75點或0.13%，報25806.20點。

S&P 500 指數下跌28.01點或0.38%，報7337.11點。

費城半導體指數下跌311.76點或2.72%，報11160.99點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法