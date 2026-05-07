自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輸中榴槤1原因卡關！越南數百個貨櫃滯留在「這裡」

2026/05/07 23:05

越媒指出，由於檢測遇到困難，加上對鎘殘留的擔憂，榴槤價格大跌。示意圖。（法新社）越媒指出，由於檢測遇到困難，加上對鎘殘留的擔憂，榴槤價格大跌。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒7日披露，由於出口到中國前需要進行非常繁瑣的品質檢測，數百個裝滿榴槤的貨櫃滯留在同奈省。

報導說，數百個裝滿榴槤的貨櫃聚集在同奈省，等待農藥殘留檢測，通過檢測之後，才能出口到中國。這種情況造成長時間的交通擁堵，影響當地交通。

商家反映，在同奈省直接採集樣本有助於降低成本，無需將貨物運送至河內、胡志明市或芹苴等地的檢測機構。然而，過去幾天，許多司機必須等待約24小時才能拿到號碼和結果。這種延誤導致大量車輛在抵達北部邊境口岸前被迫滯留過夜。

同奈榴槤協會會長武丹利（音譯）認為，目前的主要瓶頸在於出口前的檢測和品質控制環節。許多越南國內檢測實驗室具備足夠的技術能力，但尚未獲得中國認可，因此其檢測結果僅適用於越南國內。

目前，越南出口到中國的榴槤必須接受100%的檢驗，如果實驗室確認一批貨物不含鎘殘留，但貨物抵達中國後發現違規，該實驗室可能取消檢測資格。

由於檢測方面的困難，加上對鎘殘留的擔憂，導致榴槤交易放緩，價格暴跌，尤其是湄公河三角洲的Ri6品種。目前，Ri6榴槤的農場價格僅為每公斤2.5萬至3.5萬越南盾（約台幣30元至42元），大約是上月的一半。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財