輸中榴槤1原因卡關！越南數百個貨櫃滯留在「這裡」

越媒指出，由於檢測遇到困難，加上對鎘殘留的擔憂，榴槤價格大跌。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒7日披露，由於出口到中國前需要進行非常繁瑣的品質檢測，數百個裝滿榴槤的貨櫃滯留在同奈省。

報導說，數百個裝滿榴槤的貨櫃聚集在同奈省，等待農藥殘留檢測，通過檢測之後，才能出口到中國。這種情況造成長時間的交通擁堵，影響當地交通。

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商家反映，在同奈省直接採集樣本有助於降低成本，無需將貨物運送至河內、胡志明市或芹苴等地的檢測機構。然而，過去幾天，許多司機必須等待約24小時才能拿到號碼和結果。這種延誤導致大量車輛在抵達北部邊境口岸前被迫滯留過夜。

同奈榴槤協會會長武丹利（音譯）認為，目前的主要瓶頸在於出口前的檢測和品質控制環節。許多越南國內檢測實驗室具備足夠的技術能力，但尚未獲得中國認可，因此其檢測結果僅適用於越南國內。

目前，越南出口到中國的榴槤必須接受100%的檢驗，如果實驗室確認一批貨物不含鎘殘留，但貨物抵達中國後發現違規，該實驗室可能取消檢測資格。

由於檢測方面的困難，加上對鎘殘留的擔憂，導致榴槤交易放緩，價格暴跌，尤其是湄公河三角洲的Ri6品種。目前，Ri6榴槤的農場價格僅為每公斤2.5萬至3.5萬越南盾（約台幣30元至42元），大約是上月的一半。

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