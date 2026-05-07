2萬人湧入臺灣資安大會！數產署推「資安防護矩陣」幫企業揪防護破口

今年臺灣資安大會，逾2萬名專業人士見證資安盛會。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「2026 CYBERSEC 臺灣資安大會」今（7）日圓滿落幕，今年共吸引超過2萬名專業人士到場參觀。其中，由數位發展部數位產業署打造的「臺灣資安館」成為展會焦點之一，不僅透過「亞洲資安通路高峰會」（Asia Cyber Channel Summit，ACCS）協助台灣資安業者鏈結國際通路，也在展期最後一天壓軸發布「臺灣資安防護矩陣」，強化企業決策層對資安投資與風險管理的戰略掌握。

數產署表示，台灣資通訊與半導體產業位居全球供應鏈關鍵位置，也長期面對高強度網路攻擊，具備第一線實戰經驗。為協助國內資安廠商更精準對接海外市場，數產署在展覽期間舉辦「亞洲資安通路高峰會」，邀請來自馬來西亞、泰國、新加坡、越南等國共30家國際資安通路商，與40家台灣優質資安業者進行近百場一對一媒合；同時也邀集荷蘭、法國等歐洲通路商參與，進一步協助台灣業者拓展國際布局。

請繼續往下閱讀...

除了促成商機媒合，數產署也在展期最後一天發布結合Cyber Defense Matrix（CDM）框架與資安能量登錄機制的「臺灣資安防護矩陣」。數產署指出，該矩陣可協助企業系統化盤點防護缺口，提升風險可視化能力，並建立跨部門溝通的共通語彙，讓企業決策者能更精準掌握資安投資方向，從被動防禦轉向提前布局。

數產署表示，「臺灣資安館」作為國內資安品牌的重要展示舞台，匯聚台灣自主技術能量，涵蓋威脅偵測、雲端安全、工業控制系統防護等多元領域，展現高度技術韌性。未來將持續透過政策引導與資源投入，推動資安能量在各產業鏈中深根落地，並帶領台灣資安產業鏈結國際市場，成為全球供應鏈中值得信賴的數位夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法