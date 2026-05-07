自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

統一企業第一季每股賺1.15元 年增0.24元

2026/05/07 21:03

統一（1216）企業今天公布第一季稅後淨利65.45億元，每股盈餘為1.15元。（資料照）統一（1216）企業今天公布第一季稅後淨利65.45億元，每股盈餘為1.15元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業今天公布第一季稅後淨利65.45億元，較去年同期51.57億元增加13.88億元，成長26.9%，每股盈餘為1.15元，較去年同期0.91元增加0.24元。

統一中控本期淨利人民幣7.37 億元，較去年同期增加人民幣1.35億元，成長22.5%，再創歷史新高。主要受益於食品及飲品業務持續深耕，穩定貢獻業績並拉升毛利表現，帶動整體營運效益保持成長動能，致本期淨利成長。

統一超商本期淨利30.91億元，較去年同期增加1.95億元，成長6.7%，主要係台灣7-ELEVEN本業穩健，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、與悠旅生活（星巴克）等事業同步發揮綜效，致本期淨利成長。

統一實業本期淨利2.63億元較去年同期減少4.05億元，衰退60.6%，主要係鐵產品銷量降低及飲料外部客戶訂單稍有減少影響，致本期淨利衰退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財