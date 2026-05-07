統一企業第一季每股賺1.15元 年增0.24元

統一（1216）企業今天公布第一季稅後淨利65.45億元，每股盈餘為1.15元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業今天公布第一季稅後淨利65.45億元，較去年同期51.57億元增加13.88億元，成長26.9%，每股盈餘為1.15元，較去年同期0.91元增加0.24元。

統一中控本期淨利人民幣7.37 億元，較去年同期增加人民幣1.35億元，成長22.5%，再創歷史新高。主要受益於食品及飲品業務持續深耕，穩定貢獻業績並拉升毛利表現，帶動整體營運效益保持成長動能，致本期淨利成長。

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統一超商本期淨利30.91億元，較去年同期增加1.95億元，成長6.7%，主要係台灣7-ELEVEN本業穩健，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、與悠旅生活（星巴克）等事業同步發揮綜效，致本期淨利成長。

統一實業本期淨利2.63億元較去年同期減少4.05億元，衰退60.6%，主要係鐵產品銷量降低及飲料外部客戶訂單稍有減少影響，致本期淨利衰退。

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