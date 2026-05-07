漢達首季獲利年增69％ EPS 0.46元

漢達首季EPS 0.46元。圖為漢達董事長劉芳宇。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕漢達生技（6620）今公布首季財報，稅後淨利7622萬元，年增69%，每股稅後盈餘為0.46元。漢達表示，公司近年將營運重心由高技術門檻學名藥轉向505（b）（2）新藥，今年505（b）（2）產品營收占比已突破四成，較去年同期不到25%顯著提升，產品組合優化成效顯現。

漢達生技產品結構的改善，主要受惠於多發性硬化症用藥Tascenso在首季銷售穩健成長。儘管胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole因市場新進競爭者加入而使營收貢獻下滑，惟Tascenso彌補相關缺口，並成為帶動整體營收成長的主要動能，同時降低公司營收過度集中於單一產品的風險。

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至於血癌用藥Phyrago，漢達表示，公司自今年3月起開始認列分潤收入，隨著近期市場滲透率持續提升，營收貢獻可望逐步放大。由於目前市場上尚無其他已取得核准之505（b）（2）新藥競爭產品，預期Phyrago具備良好市場拓展空間，合作夥伴持續積極推進商業化布局，並有望成為今年重要營收來源之一。

漢達生技現已有4個藥品於美國或加拿大市場銷售，並持續推進其他505（b）（2）產品之開發進程、商業化布局與產品組合廣度。多靶點癌症用藥HND-039已於去年9月向美國FDA遞交藥證申請，審查的最後期限為今年7月29日，目前已進入最後審查階段，公司正積極進行產品上市相關工作，評估各種商業化策略對公司的優劣，並將選擇對公司長遠發展及股東權益有益之方案。

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