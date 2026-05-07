每週只花2小時！她靠副業「22歲買下人生首間房」親曝成功心路

Anya Clements過去利用每週僅約2小時的空閒時間經營手作飾品生意。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕22歲就買下人生首間房子，對許多年輕人來說幾乎像天方夜譚，但英國一名女子卻靠著一項副業成功做到。她利用每週僅約2小時的空閒時間經營手作飾品生意，最終成功買下價值29萬英鎊（約新台幣1232萬元）的夢想住宅。

外媒報導，現年25歲的Anya Clements過去在就讀護理系時，每週需進行40小時無薪實習，還要完成大量課業，因此根本無法兼職打工。不過，在疫情封城期間，她發現自己在輪班之間多出不少空閒時間，於是決定利用這段時間增加收入。

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Anya Clements表示，在TikTok上看到很多人做飾品，覺得很受啟發。既然別人做得到，也想試試看。於是，她在2020年開始製作耳環與項鍊，並透過二手交易平台販售，每件售價約5至15英鎊（約新台幣212至637元）。

她製作飾品的主要材料，是從家鄉海邊撿來的「海玻璃（Sea Glass）」，她說「我們週末都會去海邊散步、撿海玻璃。」同時蒐集創作材料，再搭配從網路購入銀鍊加工製作

與許多人不同的是，Anya Clements並沒有把賺到的錢拿去消費，而是全部投入副業，持續擴大規模。隨著生意成長，她架設自己的網站，甚至主動打電話給當地商店，詢問是否願意販售她的作品。最終共有17間店鋪同意上架她的飾品。

這項副業在2年間替她帶來約6700英鎊（約新台幣28萬元）獲利。除此之外，她平時也透過護理工作以及兼職保母增加收入。

之後，在父母預先借出部分資金下，她存到頭期款，並於2023年開始積極看房。某天，看到一間擁有4房2衛、車庫與車道的房屋出售，立刻前往看屋並買下。她坦言「要存到頭期款還是非常困難。對一般薪水的人來說，買房真的遙不可及。如果沒有副業，我不可能這麼年輕就買房。」目前也陸續還清父母的借款。

報導指出，越來越多年輕人開始透過副業加速存頭期款。根據調查，約49%的準屋主正透過「副業存買房基金」方式，希望更快晉升有殼蝸牛。

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