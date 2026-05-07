漢來美食第一季每股賺5.87元 創上櫃以來新高

漢來美食第一季每股盈餘5.87元，創上櫃以來新高。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今日公布第一季營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後淨利2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元，較去年第一季每股盈餘4.39元增加1.48元，創上櫃以來新高。

第一季創新高成長動能主要來自兩大面向，首先是宴會廳需求明顯回溫，從農曆新年到企業尾牙、春酒，帶動北、高宴會廳業績全面成長，整體熱度甚至一路延續到第二季。

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展望後市，漢來美食持續全力全台展店計畫，預計在五月底將進駐台北大巨蛋的遠東Garden City，開出中餐雙品牌-「名人坊」高端粵菜餐廳、「福園」台菜餐廳。

其中福園以精緻台菜深耕高雄在地31年，獲得米其林指南推薦，此次北上拓點，已有不少老客人期待漢來美食除了優異的粵菜手藝；台菜的表現上能端出什麼驚艷饕客的壓箱寶 ，同時，市場亦密切關注漢來福園台菜的加入對大台北台菜市場的影響效應。

進入５月，受惠勞動節連假跟母親節，中、西餐各品牌餐廳訂位趨近滿檔，另台中洲際漢神購物廣場新開三家品牌分店均表現亮眼，包括「漢來上海湯包」、「名人坊」及蔬食新品牌「樂蔬」，開幕初期即展現強勁集客力，其中湯包品牌單日翻桌率近6輪，「樂蔬」亦達近4輪水準，未來表現樂觀期待。

在商品銷售方面，端午節檔期同步啟動，旗下各品牌推出粵式裹蒸粽及電商禮盒-大禮包粽組合，整體銷售目標上看1.6萬組，預估可挹注約1,600萬元營收，第二季營運表現可望維持穩健成長。

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