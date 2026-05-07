伊朗戰爭衝高油價 加速中國重卡電動化

伊朗戰爭衝高油價導致中國重型卡車加速電動化。圖為今年4月1日停在河北唐山的中國三一電動重卡車隊。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家與汽車製造商指出，肇因於伊朗戰爭的柴油價格飆升，預料將加速今年中國重型卡車電動化的進程，以及讓全球最大石油進口國中國更快降低對燃料的需求。

拜政府補貼、充電成本低廉與廣設充電樁之賜，中國電動重卡過去2年的銷售，已從小眾市場成長為佔2025年新重卡銷量近1/3，其中去年第4季的漲幅特別明顯，助力之一是買家認為舊換新的補貼計畫即將結束。

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根據中國「第一商用車網」的數據，以電動車為主的新能源重卡在今年第1季依然熱賣，較去年同期成長45%達4.4萬輛，以及在各式重卡（包括柴油重卡、天然氣重卡與電動重卡）銷售中的佔比超過1/4，而去年同期的佔比還不到20%。「第一商用車網」說，拜季節性需求增強與油價上漲之賜，預料4月份電動重卡的銷售會成長30%。

5月稍後將上調對電動卡車的銷售預測的「標普全球汽車」（S&P Global Mobility）的資深分析師閔吉（Min Ji，譯音）說，伊朗戰爭推高中國國內燃料價格，無可避免地加快以電動車取代傳統卡車的速度，」。該機構計劃在本月稍後上調。

自2月28日伊朗戰爭爆發以來，中國的柴油零售價格上漲27%，達4年來新高－－這讓購買電動卡車的經濟效益更具說服力。

在中國，電動重卡的售價超過人民幣50萬元（約台幣230.46萬元），柴油重卡則是超過人民幣30萬元（約台幣138.28萬元）；但拜1項在今年4月宣布延長至年底的舊換新方案，買家可省下近半差價。此外，電動卡車的營運成本要低得多。中國能源化工行業智庫「隆眾能化諮詢」估計，以目前的燃料價格而論，1輛電動卡車的終生總支出（包括購車、燃料與行駛100萬公里的營運成本），只有柴油卡車的一半。

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