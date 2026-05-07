載200萬桶原油「君善輪」今終抵麥寮港 航跡圖曝光

台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord），今日中午約12點50分，船隻正式駛入麥寮港區內。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕裝載200萬桶原油的台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord），4月中旬利用美伊戰爭暫時停火之際，順利通過荷姆茲海峽，經過10多天的航行，總算在今（7）日中午12點50分正式駛入麥寮港內，預計船內200萬桶原油可支撐國內半個月需求。君善輪的航跡圖也透過應用程式曝光。

美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷姆茲海峽，裝載200萬桶來自沙烏地原油的台塑海運旗下懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪，成為少數駛出荷姆茲海峽的船隻。

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根據應用程式「Findship」尋找君善輪的航線軌跡，4月19日（當地時間4月18日）船隻逐漸駛離荷姆茲海峽一路向南航行，23日抵達印度洋北部的拉克代夫海， 4月29日船隻經過麻六甲海峽，30日穿過新加坡海峽後往北，5月4日抵達南海繼續往北，隔日已抵達屏東外海，6日凌晨已經到達台南外海。

不過6日清晨將近7點船隻卻往南航行至台南北門、將軍區徘徊，晚間8點過後才持續向北，7日早上8點多船隻已抵達雲林口湖外海，隨後船隻緩慢航行，接近11點左右船隻開始向東往麥寮港方向前進，最終總算在12點50分進入港區，在引水人帶領下，13點30分停岸，後續將完成進港、卸貨作業。

台塑化總經理林克彥下午接受電訪表示，台塑化內規畫五月煉油產能開動率將從4月的43%提升至60%以上，6月再拉高到80％，而每個月都有7艘載運200萬桶的原油船到港，君善輪只是其中一艘，感謝台塑海運人員努力，將派員慰問船員們。

今天君善輪11點左右船隻開始向東往麥寮港方向前進，最終總算在12點50分進入港區，在引水人帶領下，13點30分停岸。（圖取自 「Findship」 APP）

君善輪4月19日（當地時間4月18日）通過荷姆茲海峽一路向南航行。（圖取自 「Findship」 APP）

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