挺巴拉圭！台灣1年爆買92億牛肉 今年第1季買「這麼多」

巴拉圭牛肉居我國第二大進口來源。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）5月7日至10日率團來台國是訪問。貝尼亞一行7日抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍親自到場接機。貝尼亞接受中央社專訪重申巴拉圭與台灣攜手合作的決心。台灣也力挺巴拉圭，其中巴拉圭牛肉居我國第二大進口來源，僅次於美國，去年進口額達2.93億美元（約台幣92億），今年第一季則為6733萬美元（約台幣21.1億）。

外交部3月正式宣佈成立「榮邦經貿辦事處」，旨在公私協力於友邦推動榮邦計畫。外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠日前指出，外交部8日在台北晶華酒店舉辦「2026巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，推廣巴拉圭優質肉品，並說明巴拉圭投資商機，供我國企業與巴方政府及產業代表面對面交流。食品加工業者屆時也將與會。

請繼續往下閱讀...

巴拉圭是我國主要冷凍牛肉進口來源，根據農業部統計，我國去年一整年冷凍牛肉進口額為9.43億美元（約台幣296億）；第一名為美國，進口額為3.13義美元（約台幣98.2億）；巴拉圭排第二，金額為2.93億美元（約台幣92億）；第三名則為澳洲，進口額為1.94億美元（約台幣60.9億）。

今年第一季冷凍牛肉進口額為2.36億美元（約台幣74.1億），美國穩坐冠軍寶座，進口額為8941萬美元（約台幣28億），巴拉圭以6733萬美元緊追在後（約台幣21.1億），澳洲則為3787萬美元（約台幣11.9億）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法