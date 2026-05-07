減塑換200元好市券 經部串連94市集祭限時優惠

經濟部商業發展署今宣布啟動「來趣・踅市仔–溫馨五月星市集」，串聯全國94處市集展開限時優惠。（商業署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署今宣布啟動「來趣・踅市仔–溫馨五月星市集」，串聯全國94處市集展開限時優惠，民眾活動期間攜帶環保用具至指定市集，即可用200元兌換價值400元的巡禮套票，內含價值200元的好市券及價值200元的商品兌換券。

商業署今（7）日在高雄市龍華市場舉辦「來趣・踅市仔–溫馨五月星市集」活動啟動發表會，自5月8日起將串聯全國94處市集（市場、攤販集中區及夜市）同步展開限時優惠活動，協助促進市集商機活絡。

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商業署表示，為有效擴大內需、活絡市集消費動能，本次「來趣・踅市仔–溫馨五月星市集」，民眾於本次活動期間攜帶環保用具（如環保袋、環保餐具、環保杯等）至指定市集並由現場工作人員完成驗證，即可用新台幣200元兌換價值400元的「來趣・踅市仔–溫馨五月星市集」巡禮套票1份。

商業署續說，套票內含價值200元的好市券，適用於市集內所有配合活動的攤位作消費折抵，還有價值200元的商品兌換券，同時為振興內需經濟及維護環境永續盡一份心力，減少使用一次性塑膠用品，讓每一次的市集消費都成為對地球友善的行動。

商業署表示，本次活動配合的94處市集多數曾參與經濟部優良市集暨樂活名攤評核，具有品質保證與在地特色的雙重認證。透過活動引導更多民眾走進優良市集，感受傳統市場的人情溫度與生活美學，同時落實減塑行動、自備環保用品採買消費，創造市集、消費者及環境多贏的局面。

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