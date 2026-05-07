美伊戰事有望落幕！新台幣連4紅、爆量收31.409元

新台幣連4紅，爆量收31.409元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊戰事傳出結束曙光，避險情緒消散激勵全球股市全面大漲。台股今日氣勢如虹，盤中一度攻克 42000 點大關，刷新歷史紀錄；新台幣兌美元匯率亦延續昨日升勢，盤中最高觸及 31.338 元，終場在央行調節下收在 31.409 元，升值 7.9 分，匯價連4紅，且創下2個月新高，成交量更爆出 31.365 億美元的近期罕見巨量。

地緣政治危機緩解，台股終場大漲 794.93 點，收在 41933.78 點，市場信心回穩吸引外資瘋狂湧入。三大法人合計買超 583.3 億元，其中外資續買超 464.11 億元。

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新台幣繼昨日升破 31.5 元關卡後，今早隨亞幣同步飆升，開盤不到 10 分鐘即強勢突破 31.4 元價位，續創近期波段新高。

觀察主要亞幣走勢，人民幣表現最為強勁，離岸人民幣一舉突破 6.8 兌 1 美元大關，創下逾 3 年新高。根據央行統計，截至下午 4 點，主要亞幣除日圓貶值 0.28%外，其餘皆走升，其中，新幣升值0.36%、台幣升值0.25%、人民幣升值0.19%、韓元亦升值0.14%。

匯銀人士指出，新台幣目前仍落在 31.3 元至 31.7 元區間內，但已逼近31.3元盤整區間上緣，隨著美伊局勢轉趨樂觀，若戰事確定落幕，預期油價將隨之回落，通膨疑慮消解將再度燃起市場對於聯準會（Fed）降息的期待，進而對美元構成壓力，不排除新台幣將再度挑戰31.3元關卡。

不過，新台幣走勢主要還是受外資動向主導，而外資的進出意願與台股後市、特別是美國科技股的續航力道息息相關。

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