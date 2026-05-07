聯電累計砸3.75億元買庫藏股 帶動5天漲近3成

聯電累計砸3.75億元買庫藏股。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（7）日公告庫藏股執行進度，共斥資新台幣3.75億元購買4166張自家股票，平均每股買回價格約90.14元。聯電今盤中股價最高達98.8元，最後收96.5元，上漲5.1元、漲幅5.58%，創26年多以來新高價，連5漲、累計漲幅29.53%。

聯電董事會日前決議，自4月30日起至6月29日期間，從集中市場買回自家股票5萬張，以轉讓股份予員工，買回價格區間為52.5至109.5元，買回股份金額總上限達54.75億元。這是聯電睽違6年，再度實施庫藏股。

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聯電今透過股市觀測站公告，截至今日為止，聯電這次執行庫藏股累積買回數量達4166張，累積總金額為3.75億元。

聯電今以97.4元開盤，盤中最高達98.8元，最後收96.5元，上漲5.1元、漲幅5.58%，創26年多以來新高價，連5漲、累計漲幅29.53%。今成交量32.36萬張，外資轉賣超2萬5209張，投信買超1萬9344張、自營商買超989張，三大法人合計賣超4876張。

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