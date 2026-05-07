資策會媒合Curves與台灣人壽 跨界打造「外溢保單」新模式

透過保單外溢機制連結運動數據，提供更多元的健康服務。（下載自Pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在數位轉型浪潮與大健康產業快速成長的帶動下，「跨域合作」正成為健康管理服務創新的重要關鍵。

首例由數位發展部跨業整合、財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）歷經兩年深度輔導的指標性案例，今（7）日舉行聯合發表會，由女性專屬健身房Curves可爾姿與台灣人壽共同宣布，將推動以女性為核心、以規律運動為起點的健康管理新模式，透過「運動數據」串聯保險服務，打造運動健康生態圈。

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此案也是資策會推動跨域生態系的重要典範。資策會表示，未來將透過指標性公協會，進一步鏈結運動中心及大型連鎖健身房，持續擴大運動健康應用場域，讓民眾的健康行為能更直接轉化為具體福利。

資策會近年致力於以運動數據推動「運動型外溢保單」生態系 （指透過數據評估保戶運動頻率與健身成效，提供保費折減回饋），透過結合資策會、健康管理平台與穿戴式裝置及保險公司的異業結盟，將「健康行為」轉化為保費折扣等多元福利，除了激勵民眾持續運動，也能促成雙贏，擴大多元生態圈。

資策會指出，這不只是台灣產業跨界融合的重要一步，也是資策會自前期規劃、數據轉型到商業模式驗證，一路「陪跑」並展現具體成果的代表案例。

過去市面上的運動型外溢保單，多半以「每日步數」作為保費折減或回饋依據，但單一指標往往難以完整反映個人實際健康狀態與運動習慣，此次Curves與台灣人壽的合作，則進一步導入更多元、具科學基礎的運動數據。

資策會說明，自113年起，便運用健康運動顧問方法，深入挖掘健身房與壽險業者之間的潛在商業模式，並透過系統化轉型輔導，協助Curves連鎖健身房進行數據轉型。

在數位經濟時代，單一產業所能發揮的數據價值有限，唯有透過跨域串聯，才能真正創造綜效，資策會數轉院輔導團隊透過此次合作，協助健身房與壽險業者突破數據壁壘，提升Curves健身房的服務附加價值，也為壽險業者開啟接觸特定族群與年輕消費者的新管道。

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