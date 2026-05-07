「MEET桃園+」艦隊啟航 打造新創產業加速生態系

桃市府青年事務局7日舉行「MEET桃園+」啟動記者會。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府青年事務局今（7）日舉行「MEET桃園+」啟動記者會，市長張善政表示，桃園擁有深厚製造業基礎、航空城地利與科技能量，為AI及新創產業提供優質土壤，市府攜手《數位時代》與《Meet創業小聚》成立「桃園創新創業聯盟」，並設立「青創家」專業社團，透過顧問團機制提供系統化輔導，深化資源挹注並轉化為長期支持，協助在地新創接軌國際市場。

張善政表示，市府先前已引進國際知名平台「Plug and Play」進駐虎頭山，並在國發會支持下於美國矽谷設立據點，未來市府將以「0到1、1到10、10到N」3階段架構，建構從創意萌芽、產品驗證到規模成長的完整路徑。

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《數位時代》傳播長林蓓茹表示，《Meet創業小聚》首站落腳桃園，是看中其科技製造與光電產業的領先地位，「Meet 桃園+」將定期舉辦諮詢交流會與大師交流會，針對團隊發展各階段面臨的挑戰提供專業指導，進一步強化產創媒合量能。

青年局表示，「桃園創新創業聯盟」將聚焦「智慧領航、數位應用、永續飛輪、生活感官」4大主軸，建構資源媒合機制，此次聯盟邀集逾15位領袖組成顧問團，包含林之晨、陳五福、謝健南、林志垚、林文欽、王崇智等專家，品牌公關則由丁菱娟指導，地方創生與永續邀請陳美伶、吳庭安、陳偉誠提供實務建議，設計美學由沈奕妤、廖宜賢協助提升品牌價值。

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