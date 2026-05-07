于右任字體退場？台電大樓招牌保留老字體 新版搶攻數位介面

台電新LOGO先上電子帳單。（讀者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電的LOGO字體自1946年就採用「一代草聖」于右任的題字作為公司名稱的標準字，不過有民眾發現，台電最近寄來的電費帳單中，字體悄悄翻新，並在社群Threads上掀起討論；台電也回應，台電大樓LOGO一樣使用既有具歷史意義的于右任書法體LOGO，新舊商標並存。

對於台電新LOGO，有民眾表示，「新版我喜歡！很年輕化」，但也有人挺舊版字體，「喜歡舊的，絕美書法」、「喜歡原本的字體，原版台電字體很有自己的特色」，各有支持者。

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有關近期台電企業識別優化引發討論，台電表示，感謝各界關注提供寶貴意見，此次調整設計以「延續」為核心，保留「台電」字樣、三環與四道閃電等核心元素，重新整理字體比例與整體視覺設計，除延續台電熟悉印象，也期望展現與時俱進的企業形象。

台電說明，更新採「新舊並存、逐步替換」原則，新版優先運用於網站、APP及電子帳單等數位介面，各服務據點實體招牌與紙本帳單等印刷物，則配合庫存使用、新印製或後續整修時逐步更新，兼顧實務需求與經費運用。

大象設計創辦人王胤卓也以設計師觀點分享。他指出，于右任先生的書法字很美，也絕對更適合拿來當台電的標準字吧？但事實是，當標誌縮到名片使用的大小時（約為1cm高以內），書法字幾乎是難以辨識，更不用說其他更小製作物的使用狀態了。

簡單來說，現代化LOGO需要在極大化與極小化使用時確保識別清晰度，所以並非單一美醜議題，而是綜合應用的視覺考量。

他認為，台電做這樣的改變是很有勇氣而且具有朝現代化設計邁進的決心，希望大家可以拋下個人的主觀喜好去了解其中的用心，也進一步去了解現代設計的趨勢。

有媒體評論指台電董事長曾文生改識別系統。台電也澄清，更改識別系統是企業常有的作法，許多老品牌也不乏創新企業識別的案例，外界實在無需帶著政治眼光過度聯想。

此事決策過程也很單純，完全由下而上，台電員工以年輕同仁居多，平均年齡42歲，許多同仁期待公司發展新的意象，業務單位才會在企業識別上做此發想和提議。

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