遭詐團冒名寄退款郵件 國泰人壽提醒民眾勿入陷阱

日有不法集團冒用國泰人壽名義，發送主旨為「保費重新計算退款」之偽冒釣魚電子郵件，要求民眾留下信用卡資料。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近日有不法集團冒用國泰人壽名義，發送主旨為「保費重新計算退款」之偽冒釣魚電子郵件，要求民眾留下信用卡資料，若民眾未查、貿然依照指示留下資料，就掉入圈套落入詐騙陷阱。國泰人壽表示，發現此事件後，第一時間透過國際RSA資安防護服務，對偽冒網站執行通報、斷鏈及下架處理，持續蒐集相關事證，配合檢警單位調查，共同維護客戶權益及公司商譽。

國泰人壽也隨即啟動對應流程，於官方App、官方臉書粉專等平台發布提醒，更透過內部即時通訊機制，快速傳遞「小心詐騙 - 識別真偽官網」之畫面給客戶，積極宣導遏止民眾不慎落入詐騙圈套。

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國泰人壽提醒民眾收到相關郵件時，請務必依3步驟辨識真偽：確認寄件人電子郵件網域、是否有限時內完成等急迫性文字，以及是否有引導點擊郵件內不明連結等。如有疑慮，可向國壽服務人員、國壽客服、警政署165反詐騙專線求證，都能即時為您荷包把關、避免受騙上當。

國泰人壽特別強調正版官方信件，均透過官方網域（如：service@cathaylife.com.tw）寄發，若郵件來自Gmail、Outlook等免費信箱，絕非官方郵件。其次，若內容出現「請於 24 小時內完成」等製造急迫感之文字、變造企業LOGO，甚至夾帶與業務無關資訊，皆屬典型詐騙手法。

最後，國泰人壽指出，辦理保單退費等相關作業，絕不會主動透過電子郵件要求保戶點擊不明連結，也不會要求於線上填寫信用卡號、密碼或變更匯款帳號，民眾千萬勿點擊相關連結。為提升民眾對官方通路辨識度，國泰人壽已逐步導入「68168」專屬簡訊簡碼，未來重要通知將陸續透過該號碼發送。#

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