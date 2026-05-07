鴻海攜手波蘭國企強化EV佈局 研議鴻華設廠可行性

鴻海攜手波蘭國營電動車公司「ElectroMobility Poland S.A.（EMP）」建立策略夥伴關係。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續強化電動車佈局，管理層今天表示，公司攜手波蘭國營電動車公司「ElectroMobility Poland S.A.（EMP）」建立策略夥伴關係，加速清潔能源移動解決方案在歐洲地區的發展。目前集團正與旗下鴻華先進—創（2258）參與EMP的共同評估會議，商討在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性。

鴻海有鑑於EMP為波蘭與周邊地區電動車產業生態系的升級核心推動者，致力於提升當地電動車相關技術與營運能力，集團電動車策略長關潤（Jun Seki）表示，集團此次將與對方分享旗下電動車平台、整車開發經驗與工程能力，共同打造結合AI的製造基地。同時，鴻海也將與鴻華先進一同深化在地研發能量，強化供應鏈體系，更有效率的服務歐洲市場。

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關潤認為，鴻海長期致力於透過開放式平台、可規模化製造與深度技術合作，加速電動化移動的發展。雙方策略夥伴關係在波蘭國有資產部及其他參與本專案之機構共同參與下進行，內容涵蓋未來的合作範疇，並將進一步發展為完整方案。最終合作內容將依據各方協商進度、合約簽署情況而定，並須符合相關法規要求。

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