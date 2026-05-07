三大產品線持穩 致伸估Q2營收雙位數成長

致伸預期Q2營收雙位數成長。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）事業部總經理暨財務長蕭英怡今日表示，致伸首季營運穩健成長，展望第二季，受惠資訊產品、消費聲學、AIoT等產品線都有望維持成長，單季營收拼雙位數成長，不過因低毛利產品比重提升，單季毛利率壓力仍大，因此毛利與獲利看法較為保守。

致伸第一季營收159.2億元，季增6.5%、年增7.8%，毛利率15.9%，年減1.3個百分點，稅後淨利6億元，年減18.9%、季增35.8%，每股稅後盈餘（EPS）1.3元。

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在產品應用別方面，第一季資訊產品比重為43%，智慧生活產品19%、車用與智慧物聯（AIoT）為38%。隨著AIoT及AI智慧監控需求持續成長，帶動AIoT產品比重逐年提升，強化公司中長期成長動能。

蕭英怡說明，資訊產品受記憶體等零組件漲價因素，影響終端產品售價，唯商用市場需求較為穩定，第二季有望小幅年增、並季增高個位數；智慧生活產品線則受惠消費聲學新專案挹注，第二季將年增高雙位數，並以派對音箱為重要的新成長動能，持續努力獲取新客戶；AIoT產品則需求穩健，因新專案加入，第二季有望年增低雙位數，專業聲學與智慧會議系統則年增高雙位數。

致伸表示，持續聚焦高附加價值與利基型市場，如AI智慧監控、車用電子、智慧會議系統、機器人及智慧辦公設備等領域。公司以AISF（AI Sensor Fusion）為核心，透過整合影像、聲學與人機介面等多元感測技術，強化系統整合能力，提升產品差異化，以因應產業結構轉型趨勢。

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