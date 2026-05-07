鈔券迷注意！央行28期特殊鈔券5/21開賣 歷年拍賣收入破1.29億元

鈔券迷注意！央行28期特殊鈔券5/21開賣。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕鈔券迷看過來！中央銀行第28期特殊號碼鈔券將於5月21日上午10時正式開賣，並於5月26日上午10時截止投標。本次共釋出153組、合計6281張特殊鈔券，供民眾透過網路競標收藏。

中央銀行發行局局長鄧延達表示，自2012年10月辦理首期新台幣特殊號碼鈔券拍賣至今，累計拍賣收入已達1億2915萬9069元；扣除鈔券面額及營業稅後，淨收入為8748萬4969元，並全數繳交國庫。

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其中，第27期特殊鈔券脫標率約8成，拍賣總額642萬3669元，淨收入346萬7970元。鄧延達坦言，第27期銷售表現略遜於前幾期，但因特殊鈔券本屬小眾收藏市場，較難精準分析銷售波動原因。

央行特殊鈔券拍賣曾歷經一段低迷期，但自第23期起重新受到收藏市場青睞，一直到26期脫標率都是100%，中間只有25期脫標率是97%。

鄧延達指出，未售出的特殊鈔券不會回流市面，而是由官方統一管理或視情況延至下一期再拍賣，以確保公開公平，避免引發特定人士優先取得的爭議。

此外，央行也會在印製階段就先將特殊號碼鈔券抽出管理，不會混入一般流通鈔券，主要也是是考量公平性，避免民眾質疑如台銀內部人士或特定關係人能取得特殊號碼鈔券，引發不公平爭議。

央行特殊號碼鈔券拍賣向來都是由台銀代辦，採網路投標方式進行，拍賣品項包含100元、500元及1000元特殊號碼流通鈔券，民眾可至台銀網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」查詢相關資訊。

回顧歷史紀錄，央行首次拍賣特殊號碼鈔券於2012年9月登場，當時推出74組「三開典藏版」（3張未裁切建國百年100元券），其中編號「QU888888AL」以68萬8888元高價標出，至今仍為單筆最高成交紀錄。

若以單張拍賣倍數計算，最高紀錄出現在2013年5月第二次拍賣，一張編號「SU888888AK」的百元鈔以1萬5360元成交，相當於面額153.6倍；系列套組最高倍數則出現在第3期，9張百元鈔套組以5萬9990元標脫，達面額66.66倍。

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