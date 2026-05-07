緯穎首季每股大賺75.95元 砸逾156億強化美國產能

緯穎指出，2026年除了獲利金額不受部分商業模式改變影響，出貨量也可望有雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）首季營收、獲利、基本每股盈餘（EPS）等指標性財務數據皆創同期歷史新高，在AI下游拉貨動能強勁之下，單季每股大賺75.95元。管理層觀察客戶長期需求持續上行，為因應營運資金需求，今日通過增資子公司Wiwynn International Corporation共計5億美元（約新台幣156.9億元）以充實資金，優化財務結構。

緯穎首季營收2765.08億元，季減5.43%、年增62%，毛利率7.6%，季增0.37個百分點、年減1.1個百分點，營益率6.3%，季增0.67個百分點、年減0.72個百分點，稅後淨利141.14億元，季增2.32%、年增44.1%，每股盈餘75.95元，季增2.34%、年增44.1%。

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緯穎表示，因應AI產品組合與零組件價格上漲，公司持續與客戶溝通調整商業模式，4月起部分客戶的記憶體改以「代採購模式」不計入營收，也就是說，緯穎按客戶指示的價格、數量、時間進行採購、付款，過程中仍需準備資金，但不認列營收、成本。緯穎4月營收827.31億元，月減16.14%、年增29.67%，單月伺服器機櫃銷售數量較3月增加，獲利率亦有提升。

展望未來，緯穎指出，2026年除了獲利金額不受部分商業模式改變影響，出貨量也可望有雙位數成長。後續看好AI及資料中心市場發展，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，第一季公司投資共同封裝光學 （CPO） 領導廠商Ayar Labs，合作推動新一代機櫃級AI系統，布局超大規模AI運算商機。

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