崇越科技第一季每股獲利6.86元 創新高

崇越科技第一季每股獲利6.86元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）今（7）日公布2026年第一季財報，稅後淨利達13.2億元，年增逾四成，稅後每股盈餘（EPS）衝至6.86 元，年增39.7%，締造單季每股盈餘歷史新高紀錄。

崇越科技第一季不畏傳統淡季與農曆春節工作天數減少的影響，營收達新台幣185.4億元，季增7.2%、年增17.6%，營收規模持續成長，獲利結構也顯著優化，營業淨利14.3億元，年成長26%、季增32.1%，稅後淨利達13.2億元，年增逾四成；EPS達6.86 元，年增39.7%，再度締造單季每股盈餘的歷史新高紀錄。

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崇越科技表示，延續2025 全年營收與獲利創高的成長趨勢，今年3 月份單月營收首度突破 70億大關，第一季業績再次締造歷史新高。其中，半導體先進製程帶動的光阻劑、光罩基板、矽晶圓等關鍵材料需求強勁，加上海內外環保工程業務進入認列高峰，推升營運。

展望後市，整體半導體產業隨 AI 與 HPC 應用，晶圓代工高階製程及先進封裝供應鏈產能持續開出，將為半導體材料市場提供長期且穩健的成長動能。崇越科技憑藉完善的台、美、日及東南亞供應鏈佈局，有信心2026年整體營運規模可望在高基期之上，續創新高。

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