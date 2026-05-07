打臉缺油傳言！經部秀高雄港卸油影片:8、9月供油無虞

4月29日裝載美國原油的原油輪Morning Hope抵達高雄港外海卸油。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，外界點名台灣面臨油品匱乏的風險較高一事，經濟部今（7）日再次重申，自中東衝突發生後，經濟部持續掌握國內油品安全存量天數與國際資訊，確保油氣供應穩定，油氣安全存量天數高於法定的石油90日、天然氣11日，國內油氣供應無虞。

經濟部說明，因應荷姆茲海峽航道封鎖，石油公司已全面盤點受影響船班並安排船期調度，短期受影響油氣船隻已有替代來源，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，也洽長約供應商提前交貨，或洽供應商改道出口，確保我國原油與天然氣進口不中斷，評估至8、9月油氣供應沒問題。

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中東衝突以來，國內油氣安全存量日數也始終維持在法規標準以上，同時價格方面也保持穩定。考量中東情勢發展尚未明朗，經濟部責成中油公司提前執行第四季營運計畫，規劃冬天的產銷調度，不要讓能源供應產生任何困難。

有關外界關心油輪抵臺到港情況，經濟部也特別說明，已與國內2家石油公司建立緊密聯絡網，密切追蹤進口油氣輪動態資料，以有效掌握我國石油供需情形。自中東戰爭爆發後迄今，石油公司持續配合能源應變小組，即時提供並分享國內外供應情勢與產銷資訊，每艘油輪抵港卸油均有助於提高石油公司原油庫存與煉油廠產能利用率，以及我國整體石油安全。

經濟部提供:https://www.youtube.com/watch?v=37yMIBGeLtQ（4月29日裝載美國原油的原油輪Morning Hope抵達高雄港外海卸油）

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