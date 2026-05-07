廣宇新客戶支撐營收月增 第二季聚焦AI與機器人出貨

廣宇第二季將積極落實 AI 伺服器與機器人相關產品的出貨規劃，爭取消費性與車用客戶新機訂單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠廣宇（2328）4月營收17.36 億元，月增15.05%、年減16.55%，今年前4個月營收累計59.69億元、年減23.42%。管理層預計下週四（14日）在法說會更新展望，初步展望第二季將積極落實 AI 伺服器與機器人相關產品的出貨規劃，爭取消費性與車用客戶新機訂單，期待逐步提升每月營收。

廣宇指出，4月份在人工智慧與機器人等新業務客戶訂單開始逐步出貨的貢獻下，營收呈現持續月對月成長，之所以呈現年減，主要是去年同期消費電子客戶新品上市、出貨強勁檔墊高對比基期，今年則在舊有客戶訂單未提升的情況下，連同前4個月的累計營收也出現衰退情形。

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廣宇強調，面對近期市場挑戰，後續將積極爭取 AI 伺服器產品訂單，以期提振營收。同時仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。此外也將積極佈局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。

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