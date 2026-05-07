歐盟貿易總署署長：歐中全面投資協議如「冰箱過期食物」

5月底將卸任的歐盟貿易總署署長魏恩德（Sabine Weyand）認為，歐中全面投資協議如「冰箱過期食物」。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，5月底將卸任的歐盟貿易總署（DG TRADE）署長魏恩德（Sabine Weyand），日前在歐洲議會的離任演講中對「歐中全面投資協議」前景潑了一盆冷水，並暗示歐盟可能會公布新的手段來因應中國的「宏觀經濟失衡」。

魏恩德表示，「歐洲全面投資協議」是「另一個時代為另一個中國制定的協定」，並引用前歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）的話說，「如果某種東西在冷凍櫃裡放了很久，就不應該再拿出來食用」。

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「歐中全面投資協議」是在2020年年底簽署，後因中國新疆人權問題、勞動權益保障不足，以及隨後雙方的相互制裁行動，遭歐洲議會於2021年通過凍結。

在魏恩德發表上述談話之際，北京當局正與歐盟領導人協商，並提出重啟協議的可能性。此外，北京當局還針對與歐盟簽署自由貿易協定一事提議展開談判，這個提議在今年4月獲得德國總理梅爾茨支持。

但包括芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）在內的歐盟官員表示，中國與俄羅斯關係密切，將是達成潛在協議的「不利因素」。魏恩德也公開證實，歐盟執委會正在考慮新的貿易工具，來因應中國經濟模式對世界其他地區所造成的失衡問題。

魏恩德在歐洲議會貿易委員會上表示：「我說的不是貿易的週期性失衡，而是結構性的宏觀經濟失衡，或如國際貨幣基金（IMF）所說的，中國的宏觀產業政策實際上抑制了國內需求，並在貿易關係中造成了永久的失衡。」

魏恩德預測，中國在全球工業生產中所占的比重，將從目前的30%上升至2030年的45%，而其消費所占比重則維持在13%左右，「這是世界無法接受的失衡，歐盟需要以連貫一致的方式，使用其現有的貿易武器」。

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