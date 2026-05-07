電池、電子設備需求熱！亞德客4月營收、接單金額雙創新高

亞德客KY看好今年氣動元件景氣。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕亞德客-KY（1590）4月營收繳出亮眼成績，儘管工作天數少於上月與去年同期，單月營收、接單金額雙創歷史新高，反映市場需求持續升溫、品牌效益與新品策略逐步發酵，且海外市場報價已調漲，亞德客樂看2026年氣動需求。

亞德客-KY指出，4月接單金額持續高於出貨金額，且接單、出貨表現皆優於內部預期，而未出貨訂單金額再創新高，5月出貨動能可望延續。

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獲利方面，雖近期地緣政治帶動原物料成本波動，但公司表示，仍在可控範圍內。亞德客已調升海外市場售價，同步透過提升生產效率與優化產品組合，預期第二季營業利益率仍可持續改善。

展望後市，亞德客-KY認為中國「十五五」規劃持續推動智慧製造與產業升級，有助帶動氣動元件需求，對2026年整體產業景氣與公司營運維持樂觀看法。

產品應用方面，4月來自電池、電子、工具機、通用機械及紡織機械等產業出貨表現較佳。4月合併營收達人民幣9.37億元、年增21%；若以新台幣計算達43.42億元、年增25%。累計前4月合併營收人民幣31.29億元、年增22%；折合新台幣143.56億元、年增24%。

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