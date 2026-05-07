三星大罷工在即 韓學者憂大客戶恐流向台積電

三星工會預告將在5月21日發起長達18天的罷工。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子爆出勞資紛爭，三星工會預告將在21日發起長達18天的罷工，規模將是史上之最。韓媒認為，三星對此糾紛的處理方式可能會影響未來的契約，尤其是對於輝達和AMD等主要客戶而言，供應穩定性仍是首要考慮因素。南韓學者指出，全球大型科技客戶可能會開始考慮台積電等替代供應商，以此分散風險。在半導體行業，工藝驗證耗時耗力，客戶一旦流失，就很難再挽回。

《Korea Herald》7日指出，三星工會舉行罷工不僅關係到三星的獲利，也關係到本已緊張、且越來越依賴人工智慧晶片的科技生態系統的穩定性。業內人士估計，晶片廠全面停產可能使該公司每分鐘損失數百億韓元，約合每天6.77億美元（約台幣212億）。

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一位不願透露姓名的前半導體工程師則表示，生產線自動化程度約為90%，因此罷工的直接影響可能有限，客戶對此也心知肚明。

不過，全球最大的記憶體晶片製造商的營運中斷，可能會波及全球半導體供應鏈。KB Securities 估計，罷工可能會擾亂全球約 3% 的記憶體晶片供應。而且可能讓 SK 海力士或台積電等競爭對手因而獲利。

對此，南韓產業經濟貿易研究院研究員金陽平（音譯，Kim Yang-paeng）說，三星的大部分產量都與長期供應協議掛鉤，整個供應鏈的庫存可能有助於吸收短期衝擊。短期內，由於現有合約和資格認證流程的限制，客戶很難大幅更換供應商。

不過，三星對此糾紛的處理方式可能會影響未來的契約，尤其是對於輝達和AMD等主要客戶而言，供應穩定性仍是首要考慮因素。首爾大學經濟學教授宋憲宰（音譯，Song Heon-jae）表示，全球大型科技客戶可能會開始考慮台積電等替代供應商，以此分散風險。在半導體行業，工藝驗證耗時耗力，客戶一旦流失，就很難再挽回。

更直接的損害可能體現在獲利能力方面。花旗集團估計，如果將工會的要求反映在獲利預測中，三星2026年和2027年的營業利潤預期，可能會下調約10%至11%。

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