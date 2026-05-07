客戶提早拉貨＋漲價 聯詠預估第二季營收季增2成

聯詠預估第二季營收季增2成。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計聯詠（3034）今召開線上法說會，展望第二季，公司預估記憶體供應持續緊缺且價格上漲，預期心理因素延燒到終端部分手機、PC與NB產品售價上調，牽動系統客戶出現提前拉貨行為，帶動第二季的需求上揚，聯詠營收將介於新台幣275億至285億元新之間，毛利率介於38%至41%之間，營業利益率介於16%至19%之間。相較上季，聯詠營收約季增18.8%至23%，以中間數280億元計算約季增20.97%，毛利率中間數約39.5%也較上季39.06%揚升。

聯詠副董事長王守仁表示，第一季財報表現超越預期，這主要歸功於有利的產品組合抵銷智慧型手機需求的疲軟，尤其系統級晶片 （SoC） 和大尺寸驅動IC的業務增長，將毛利率推升至39.06%，超過財測上限。

請繼續往下閱讀...

他並指出，第二季觀察到系統客戶因預期記憶體價格持續上漲而提前拉貨，需求帶動第二季營收展望約達新台幣275-285億元，供應鏈預期漲價驅動提早拉貨，終端消費者的需求，是否會影響下半年需求動能不確定性，還有待觀察。下半年公司將持續推出高階新產品，預期將對業績會有不錯貢獻，全年會較去年有所成長。

他也說，第二季包括材料、金價與封測成本上揚，將會與客戶溝通價格上漲，以反映成本，此外，產品組合有利，帶動毛利率較第一季上揚。

對於第二季的產品線表現，王守仁分析，三大產品線的季對季都將成長顯著，其中SoC產品線的營收成長幅度最大，此一成長主要由居家人工智慧（HAI）影像視覺產品的強勁需求所驅動，同時部分產品因應DRAM漲價而進行售價調整，也會貢獻到營收。大尺寸TV 面板呈現季微幅增長，中小尺寸驅動IC的成長幅度相當，NB面板因提前拉貨需求顯著增長，平板LCD TDDI出貨量也增加。相較之下，智慧型手機OLED業務持平，車用需求則僅有微幅增長。

對於先進製程4奈米ASIC進展，王守仁回應，工程團隊正持續開發中，短期內不會有此業務或ASIC的營收貢獻，但目前會專注在邊緣AI方面，這有助短期內貢獻營運較多。

聯詠也將在苗栗銅鑼設立資料中心，王守仁表示，聯詠布局邊緣AI包括安防、無人機、機器人和算力產品等，主要與邊緣AI影像相關，預期未來營收規模擴增，需要運算中心，因此，選擇在苗栗銅鑼投資設立資料中心。

聯詠第一季營收231.45億元，季增1.4%、年減14.6%；毛利率39.06%，稅後淨利37.67億元，季增2%、年減28.4%，稅後每股盈餘6.19元，為近四季獲利新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法