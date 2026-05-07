台塑四寶4月營收微減 台塑、南亞維持Q2優於Q1看法

台塑四寶4月營收微減。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告4月營收，總計4月營收達1396.3億元、月減1.4%、年增26.2%，對於第二季展望，台塑（1301）、南亞（1303）均維持第二季優於首季的看法。

台塑4月營收183.26億元，月增5.6％、年增13.3%。台塑指出，首季適逢農曆春節，出貨天數較少，且配合中油天然氣管線施工及四輕停車，產銷量減少，但美伊戰爭導致原油及乙、丙烯價格大漲，推升第二季石化產品價格，且有低價原料成品庫存，產品利差增加，第二季本業可望轉虧為盈，加上現金股利2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預期第二季營業額及獲利將優於第一季。

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南亞4月營收276.8億元，月增1.9%、年增19.4%。南亞表示，整體營收焦點仍然是電子材料需求的成長，另因原料供應受限，行情上揚，化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情調漲，因此看好5月營收較4月增加，第二季合併營收較第一季增加。

台化（1326）4月營收321.11億元，月減4.8％、年增28.2％。台化解釋，4月因台塑化減供輕油，營收稍有降低，但獲利延續第一季走勢、取得不錯成績，至於5月安排芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，雖影響營收但可避免儲備高價原料，靜待中東戰事進一步發展，爭取最有利的操作空間，寧波與越南廠區則維持全產全銷。

台塑化（6505）4月營收615.23億元，月減2.8%、年增33%。台塑化表示，5月煉油廠年度定檢結束，加上原油陸續抵達，平均日煉量可提升至每日36.8萬桶，預計第二季平均每日煉量達35.3萬桶，產能利用率約65%；至於輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率35%，6月將視輕油交運情況而調整。

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