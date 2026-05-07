4月CPI年增1.74％ 油料費漲幅13.6％創4年新高

主計總處公布CPI年增1.74%，其中水果下跌1成8。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布4月消費者物價指數（CPI）年增1.74%，漲幅較3月擴大，但已連續12個低於2%，主因油料費漲13.6%、創4年最大漲幅，加上蔬菜價格由跌轉漲，且外食、房租漲勢延續，但水果大跌1成8；至於17項重要民生物資，4月平均年增1%、為近10個月最小漲幅，其中雞蛋漲幅收斂至1.48%。

主計總處專門委員曹志弘表示，政府採取穩定物價措施下，有效阻斷能源價格對CPI的影響，5月機票還會反映，預料CPI漲幅將較4月擴大，但還是會低於2%，國內物價仍屬平穩，且相對其他國家平穩許多，南韓4月油料價漲22.7%。

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根據調查，4月CPI較上年同月漲1.74％，主因外食費漲勢延續，加上房租、家庭管理費用、電費、燃氣等居住類物價上揚，以及油料費、火車票與機票等運輸費、交通工具零件及維修費等費用調升，肉類在供量持穩下價格仍略高於上年同月；但水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.91％。

368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果，上漲者248項，權數合計78.8％，持平者5項，權數合計0.3％，下跌者110項，權數合計20.9％。

7大類指數中，以交通及通訊類年漲2.66％最多，主因國際油價仍居高檔，油料費上漲13.6％，火車票、機票、交通工具零件及維修費分別上漲9.21％、5.28％及4.63％；但交通工具因新購汽機車貨物稅減徵下跌2.83％，抵銷部分漲幅。另，雜項類年漲2.48％居次，主因國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲12.78％，加上理容服務費漲1.97％。

至於居住類則年漲2.06％，主因房租漲1.86％，加以燃氣、電費及家庭管理費用各漲7.53％、5.78％及 4.55％。食物類年漲0.58％，主因水產品、肉類及外食費分別上漲3.42％、3.07％及2.88％，但水果因上年同月基數較高，價格下18.15％，抵銷部分漲幅。

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