技嘉總座：老AI股應用拚落地 今年AI產能增加1倍

技嘉總經理李宜泰表示，今年整體產能年增率將達到100%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）4月營收522.68億元、季增33.9%、年增73.7%，創歷史單月新高，今年前4個月營收累計1573.2億元、年增64.15%。總經理李宜泰今天表示，集團從5年前就開始超前部署AI業務，目前已經被市場定調為「老AI」類股，旗下新北土城、美國等廠區蓄勢待發，今年整體產能年增率將達到100%，相關應用也正在走向落地。

技嘉預計於下週發布首季財報並在法說會釋出最新展望，市場高度看好今年營收、獲利持續強勁成長。對此，李宜泰指出，集團現階段也同時從事AI模型開發，並推動相關應用落地，希望利用科技創新實力解決問題，並持續落實ESG，對社會做出正面貢獻，「讓大家的生活更美好」。

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李宜泰提到，集團土城廠區可望在第三季完成產能擴充工作，未來更將透過建設AI資料中心，增進與客戶之間的業務關係，並將提供算力給國內教育機構與政府部門使用。此外，美國廠區預計在第二季底開始向客戶交付AI伺服器產品，印度產能的設置工作也持續進行當中。

技嘉在資料中心布局的規劃上，開發機櫃級AI運算解決方案，整合最新運算架構與自研技術，以模組化方式打造企業級AI運算中樞，目標協助企業建置高效能AI運算平台，並同時與NVIDIA、AMD、Intel及Microsoft等國際科技大廠合作，強化從雲端到邊緣的AI運算能力。

技嘉看好AI 產業正逐步進入結構性成長階段，來自企業端、應用端的需求同步提升，從集團在手訂單與客戶拉貨力道觀察，今年整體狀況仍相當樂觀。對於記憶體等關鍵零組件價格上漲，管理層看好公司訂單具備穩定性，有利於洽談長期合約，搭配浮動機制定期調整價格。

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