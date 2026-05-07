助詐團向銀行詐貸 新光銀行業務經理遭起訴

助詐團向銀行詐貸，新北地檢署起訴新光銀行業務經理等人。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕新光銀行西門分行業務經理鐘震聲，涉加入詐欺集團，作為詐團在銀行的內應，助詐團向遭施詐的被害者向銀行辦理抵押貸款，以榨取被害人名下房地產剩餘價值，另勾結詐團以不實房屋租賃契約書作為財力證明文件，向銀行申請房地抵押貸款，詐貸得手600萬元，新北地檢署今依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌起訴鐘震聲及詐團成員邱振展、劉洋成、林楓庭、林瓚宏等6人。

檢方斥責鐘男身為銀行管理階層，卻利慾薫心，與詐團沆瀣一氣，為虎作倀，惡性重大，矢口否認，毫無悔意；邱、劉2人淪為詐騙集團用以自導自演、玩弄被害人的工具，以此賺取高額服務費，再藉合法仲介外衣躲避檢警追緝；林楓庭、林瓚宏2人貪圖輕鬆，加入詐騙集團擔任車手、收水，請法院考量國內詐騙案件猖獗，整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最終反由民眾承擔集團詐欺案件的各項後續成本，不宜輕縱，請均從重量刑。

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檢警調查，許姓男子（通緝中）於2025年成立詐團，分別對9名被害人施詐後，除要求被害人匯款、面交款項給指定者外，並進一步要求被害人透過假冒貸款仲介的邱振展、劉洋成，向民間金主或銀行辦理抵押貸款；鐘男則作為詐團在銀行內應，並指示不知情部屬處理貸款事宜。

檢警調查，若被害人成功貸得款項，邱、劉即向被害人收取高額服務費，並將部分款項分與鐘震聲；林楓庭、林瓚宏等人則作為面交車手，向被害人收取款項（本案主要2名被害人遭詐款項高達984萬元），隨後依序轉交給組織上層，以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向；鐘、邱2人另涉指示劉男於2025年8月以不實房屋租賃契約書作為財力證明文件，向銀行申請房地抵押貸款，詐貸得手600萬元。

本案是檢察官林原陞指揮板橋警分局所偵破，並依違反「組織犯罪防制條例」參與犯罪組織、「銀行法」銀行職員收受不正利益、銀行職員犯特別背信、以詐術使銀行將財物交付罪嫌、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及刑法加重詐欺等罪嫌起訴鐘震聲等6人。

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