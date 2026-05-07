AI資料中心帶動InP磊晶片放量 IET-KY德州新廠明年量產

IET-KY董事長高永中看AI資料中心帶動InP磊晶片放量，德州新廠明年量產。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕IET-KY（4971）7日受邀舉行法說會，董事長高永中表示，AI資料中心帶動InP磊晶片放量，不受基板缺貨影響，今年營收年成長目標依舊上看兩成至四成，此外，美國聯邦晶片法案補助簽約即將完成，德州晶片法案補助則依進度請款中，德州新廠二期擴建亦持續推進，將為中長期產能擴充奠定基礎。

IET-KY今年首季營收3.32億元、營業毛利1.59億元、毛利率47.84%、稅後淨利0.79億元，每股稅後盈餘（EPS）1.97元。公司分析，第一季營收與去年第四季相近，主力產品仍為應用於AI資料中心高速光通訊的磷化銦（InP）光接收器 （PD）磊晶片，受惠量產訂單占比維持高檔，帶動產品組合優化，使毛利率維持在相對高水準。

請繼續往下閱讀...

高永中指出，AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動光通訊大廠對InP PD磊晶片需求增加，相關量產訂單已陸續到位，產能也已準備充分，惟目前全球InP基板供應仍偏緊，成為限制營收進一步放大的主要瓶頸，目前採取自備InP基板與客戶提供基板並行模式，由IET-KY負責磊晶生產，同時客戶也已逐步接受不同基板廠商認證，公司將持續與主要供應商及客戶合作，爭取更多基板貨源，以支撐後續AI光通訊訂單出貨。

在砷化鎵（GaAs）產品方面，因應原物料價格上漲，IET-KY已完成與主要大廠的售價調整談判，並陸續取得今年pHEMT量產訂單，目前營運重點放在確保品質穩定與提升生產效率；另在AI資料中心光通訊發射端應用方面，QD laser將是今年主要研發項目之一，未來有機會搭配高速光傳輸升級趨勢，拓展GaAs產品線應用空間。

銻化鎵（GaSb）產品則受惠國防紅外線感測需求維持強勁，因應半導體關鍵物料短缺，IET-KY指出，已提前備足銻與鎵等關鍵金屬原料，目前各國防大廠訂單滿載，產品集中於高單價、高規格紅外線磊晶片及新產品認證，將以準時交貨、提高高附加價值產品出貨比重為目標，持續強化GaSb利基型產品線對營收與毛利率的支撐。

至於硬體構件方面，去年簽下的MBE機台訂單已完成階段性功能驗收，目前正交運至台灣研究機構途中，IETKY表示，2026年還有新的機台租用或購買合約洽談中，第二季可望簽定合約，惟MBE機台與硬體構件屬專案型收入，後續營收貢獻仍須視合約簽訂、出貨及驗收時程而定。

展望後市，高永中表示，美國聯邦晶片法案補助簽約即將完成，德州晶片法案補助則依進度請款中，德州新廠二期擴建亦持續推進，將為中長期產能擴充奠定基礎，同時，IET-KY與光聖的換股案也依排程進行，未來可望透過上游磊晶材料與中下游光通訊元件、模組業者合作，深化AI資料中心、矽光子與CPO等高速光通訊應用布局，而AI資料中心帶動InP光接收磊晶片需求放量，仍是今年營運最重要成長主軸，若InP基板供應逐步舒緩，將有助於訂單轉化為實際出貨與營收成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法