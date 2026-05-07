定穎總座：4月調漲售價有助毛利 泰國廠Q4拚損益兩平

定穎泰國廠有望於第四季損益兩平。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）今日召開法說會，定穎投控總經理劉國瑾表示，為反映上游原物料成本，4月開始調漲售價，有助毛利率與獲利表現，泰國廠年底產能可望全面開出，屆時一年最大產值為300億元，未來會再視客戶需求再擴廠，預計第二季營收季增率為雙位數，下半年將優於上半年，成長動能來自網通與伺服器，目前訂單能見度約三個月，泰國廠有望於第四季損益兩平，AI相關產品今年營收比重可上升至20%。

定穎首季每股虧損0.74元，主要是原物料價格上漲，導致毛利率下滑，影響約1-2%，另因泰銖大幅貶值造成匯損，劉國瑾指出，公司已於4月開始調漲售價，預期將對毛利率帶來正面效益，泰國廠AI相關高階產品預計自第三季起陸續進入量產，網通產品第四季量產，毛利率預計將逐步提升，今年毛利率有望優於去年，對下半年營運展望維持樂觀，下半年營收佔比約55-60%，AI伺服器今年營收佔比可達20%，泰國廠今年年底產能佔比將逾55%。

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