川湖預告Q2強強滾 美國新廠9月量產出貨

川湖下午召開法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器滑軌大廠川湖（2059）首季財報亮眼，執行副總王俊強7日在法說會上對今年第二季展望釋出「熱鬧滾滾」看法，努力朝第二季稼動率80%邁進，而單月營收20億元以上可能是未來常態；他強調，川湖產能充足，美國休士頓新廠預計9、10月正式量產出貨，定價已與客戶達成共識，不擔心影響利潤率。

王俊強指出，算力是這個時代產物，有實力、算力者得天下，AI是不是泡沫，軟體、硬體都是必需品。而川湖是AI伺服器關鍵機構件重要供應商，產品的規格、交貨速度都能滿足客戶所需，今年、明年都還是「成長可期、欲小不易」。

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面對AI 伺服器百花齊放，王俊強表示，第二季成長可期且會是「熱鬧滾滾」， 不僅是NVIDIA的GB系列，包括美系、台系ODM以及各大 CSP（雲端服務商）的架構皆有成長動能。他提到，傳統CPU伺服器並未因AI崛起而消失，反而看到「前所未見的好」。不過，隨著伺服器營收拉升，廚具滑軌受全球景氣影響表現疲軟，營收佔比預計從 7到8%可能降至5到6%。

面對油價運費高漲，王俊強表示，目前沒有價格調整規劃，會透過經濟規模、成熟製程技術維持競爭力；針對四月單月營收首度站上20億元大關，他僅說，二字頭或許未來就是常態，年底是否有望看到30億元，王不評論，僅回應「遠在天邊、進在眼前」；預期今年整體毛利率比去年好，不會比第一季差，且將逐季走揚。

法人更關切美國休士頓新廠進度、未來新廠規劃，王俊強說明，美國廠預計 6 月取得認證，規劃9月、10月正式量產出貨。且美國廠定價已與客戶達成共識，不擔心影響利潤率，但開始貢獻獲利的時間會比台灣廠慢；至於川湖二期預計明、後年完成，川湖三期、四期很快可以動工。

王俊強強調，川湖向來穩扎穩打，有4、5百位工程師，多達兩萬多個產品，掌握新型專利就是川湖的動能與動力，核心精神還是要回歸「創新」，他進一步透露，目前川湖已在研發2028 、2029年的新品，川湖高度重視專利保護，對侵權行為絕不寬貸。

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