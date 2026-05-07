為什麼很多人退休後變窮？日本專家點出最常見的「存錢陷阱」

專家提醒，退休金管理最重要的核心，不是「如何快速翻倍」，而是避免大幅虧損。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，日本不斷出現高齡族群陷入生活困境的新聞，也讓越來越多人開始擔心，自己老了之後，真的有足夠的錢生活。每個人終究都會面臨退休生活，到底該怎麼存錢，才能避免陷入「貧窮退休」，日本專家點出最常見的「存錢陷阱」。

據報導，很多人存不到錢，並不是收入太低，而是從一開始就沒有明確目的。當人沒有設定目標時，往往很容易因為一時衝動或突發開銷，把原本辛苦存下來的錢全部花光。但剛開始就設定過大的目標有時反而容易讓人半途放棄。

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在準備退休金之前，最重要的第一步，其實是先整理自己未來的人生大事，也就是所謂的「人生事件（Life Events）」。舉例來說，像是搬家轉職結婚生小孩買房孩子升學退休，這些階段往往都伴隨大筆支出。

專家建議，可以先把未來可能發生的重要事件全部列出來，再估算每件事情大概需要多少資金、什麼時候會發生。尤其是退休後的生活，更應該提早思考。當你開始具體看見未來需要花多少錢時，就比較不容易陷入「等老了才發現不夠用」的狀況。越早開始存退休金，壓力通常愈小。

很多人一想到退休金，就會設定3000萬日圓（約新台幣602萬元）、5000萬日圓（約新台幣1000萬元）這種超高目標，但專家提醒，過大的目標有時反而容易讓人半途放棄。因為當你為了達成龐大金額，被迫每個月存下一筆自己根本負擔不起的錢，生活壓力往往很快就會失控。

但最重要的，其實不是短時間衝刺，而是長期持續。即使每月只能存1萬日圓（約新台幣2000元）以下也沒關係，重點是建立習慣，並在不影響生活的前提下穩定累積。

此外，人生不同階段的支出壓力也會改變。像是孩子長大成人後，教育費負擔下降，就可以把原本花在孩子身上的支出，慢慢轉移到退休金儲蓄上。當其他大型開銷減少時，也可以趁機提高退休金存款比例。

至於退休金該怎麼投資，日本專家認為，最重要的不是追求暴利，而是能否長期持續。因此，比起高風險商品，更適合選擇「可以穩定定期投入」的產品。當然，也不是不能投資其他商品，但前提是：必須是自己真正理解的東西。

專家提醒，退休金管理最重要的核心，不是「如何快速翻倍」，而是「如何避免大幅虧損」。尤其年紀愈接近退休，資產保護往往比追求高報酬更重要。畢竟，退休生活真正可怕的，從來不是不夠有錢，而是到了退休時才發現，自己根本沒有準備。

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