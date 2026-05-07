國發會啟動融資保證機制 助台企布局美國供應鏈

國發會主委葉俊顯向美方高層說明信保機制。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，希望實現「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，並落實以「臺灣模式」與美國供應鏈展開合作。在企業自主投資的規劃下，政府將透過信用保證方式，支持金融機構提供企業授信，協助赴美投資的企業能更順利取得所需資金。

國發會主委葉俊顯日前與經濟部長龔明鑫共同前往美國華府，參加由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。在此次出訪行程中，兩位首長特別前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位。隨後，訪團赴華府與美方高階官員及重要智庫，針對AI高科技自主與經濟安全韌性等議題進行深度交流。

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關於「支持企業投資美國融資保證機制」具體的規劃內容，保證對象必須同時符合兩項條件：第一是依法設立的本國企業，或是由本國人控制的國外企業；第二是在美國投資半導體及資訊通訊科技（ICT）供應鏈，以及其他相關專案。在保證專款方面，擬由國發基金出資，並邀集金融機構共同參與。資金用途則規定用於生產或購置機器、設備等資本性支出，或是充實營運資金，亦可用於發展產業聚落。

此機制具有完整且嚴謹的審查流程，目前已與金融機構及相關單位完成會商與整體規劃。該機制將採取連續性的分期方式推動，預計於5月正式啟動第一期融資方案，首期預估可創造約500億美元的融資規模。

葉俊顯在拜會美方高層時表示，人工智慧與數位創新已成為引領全球發展的新引擎，臺灣正積極建構AI核心基礎設施與可信任生態系。透過臺灣推動的「五大信賴產業」及「AI新十大建設」，可以進一步擴大供應鏈互補合作的效益。他同時建議美方應鼓勵廠商擴大來臺投資相關建設，強調臺美產業長期互補，雙向擴大投資將增進彼此共榮發展。

葉俊顯指出，若能以臺灣頂尖的製造能力結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，雙方將成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固全球高科技的領導地位。

此外，葉俊顯此次美國行程中也與參與SelectUSA的37家臺灣新創企業代表面對面交流。這些企業中已有7家團隊入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強，展現出對接國際市場的潛力。國發會表示，將持續與經濟部、金管會等部會合作，協助臺灣企業與新創深化國際布局，並期許新創企業成長茁壯後加強投資臺灣。

此次雙首長訪美行程，透過與美方針對AI產業趨勢、對美投資及人才交流展開的全方位對話，期盼能將雙方關係從單純的供應鏈互補合作，升級為戰略經濟夥伴關係，共同成為AI時代中最具競爭力的全球高科技領航者。#

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