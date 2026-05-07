Google Trends揭「混亂花園」爆紅！公開5大實用AI園藝功能

Google揭「混亂花園」趨勢爆紅，透過AI搜尋可以幫助民眾解決種植、規劃等問題。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著居家生活與療癒系園藝持續升溫，花園風格也出現變化。根據Google Trends最新數據，美國民眾近年開始逐漸放棄過去講求整齊修剪、排列規則的傳統花園，轉而追求更自然、帶有野生感的「Chaos Garden（混亂花園）」風格。所謂混亂花園，指的是將花卉、香草與蔬菜自由混種、不刻意維持工整排列，強調自然生長與生態感的園藝方式。

Google指出，「chaos flower garden混亂花園」相關搜尋自2025年首次爆紅後，今年再度迎來高峰。今年春天，「how to start a chaos garden如何開始混亂花園」搜尋量年增140%，而「chaos garden seeds混亂花園種子」搜尋熱度更直接翻倍，反映民眾對低維護、自然感園藝風格的興趣正在快速擴大。

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此外，小空間園藝也成為新趨勢。Google Trends顯示，「迷你花園」搜尋量於2026年創下新高，而「桌上花園」則來到15年來最高熱度，顯示越來越多人希望在有限空間中打造自己的綠色角落，無論是陽台、露台甚至室內桌面，都成為新型態園藝場景。

Google也分享，旗下搜尋與AI工具正逐漸成為使用者的「數位園藝工具箱」，從花園規劃、植物配置到日常養護，都能透過AI協助完成。以下為Google提出的5種實用應用方式。

1、使用搜尋中的AI Mode視覺化花園配置

Google表示，使用者可透過拍攝空間照片，直接模擬花園配置效果。例如拍下陽台或露台照片後，上傳至搜尋中的AI Mode，再輸入需求，像是：「這是我公寓的露台，幫我找出放置迷你溫室種植香草的最佳位置，並展示效果。」AI便會根據空間方向、日照條件與可使用面積，建議適合的迷你溫室與香草植物擺放位置，甚至直接生成完成後的模擬畫面。

2、使用AI Mode中的Canvas制定種植計畫

對於園藝新手，Google則推薦利用搜尋中的AI Mode（Search AI Mode）搭配Canvas工具建立全年種植計畫。雖然該功能目前尚未正式在台灣全面開放，但台灣使用者可透過 Google Gemini Canvas體驗類似功能。

使用者只需輸入花園大小與需求，例如建立「20×20 英尺玫瑰花園年度管理計畫」，AI便能自動生成包含每月任務、伴生植物搭配與輪作策略的完整指南，進一步降低園藝入門門檻。

3、使用AI Mode設計「混亂花園」

Google也特別點名用AI Mode設計「Chaos Garden混亂花園」風格。例如可直接輸入：「我想開始一個混亂花園。有半日照且空間有限，應該使用哪種種子混合？成功的最佳策略是什麼？」AI便會依據空間條件、日照與植物特性，提供適合的小空間混植建議。

4、使用Shopping尋找附近園藝用品

Google指出，許多人在開始種植後，才發現缺少必要工具或材料，透過Shopping功能，使用者可快速搜尋附近商店與苗圃，方便即時補齊所需用品。

5、使用Search Live獲得即時植物協助

此外，Google也將即時AI辨識能力導入園藝情境。當植物葉片出現泛黃、病斑或異常狀況時，使用者可透過Google Lens拍攝照片詢問問題，甚至利用「Search Live」進行即時互動，例如可直接詢問是否需要調整澆水頻率、是否該修剪病葉等，讓AI成為日常植物照護的即時助手。

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