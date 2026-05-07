仁寶斬獲芬蘭CSP訂單 助攻歐亞AI基礎建設

仁寶基礎架構事業群副總經理張耀文（左起）、Verda營運長Jorge Santos簽署合作協議。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）管理層今天表示，公司攜手芬蘭赫爾辛基的AI雲端服務供應商（CSP）Verda建立策略合作夥伴關係，集團將提供新一代圖形處理器（GPU）伺服器系統，協助Verda加速在歐洲及亞太地區建置次世代AI基礎設施。

仁寶指出，Verda專為前沿模型訓練與代理式推論（Agentic inference）需求打造AI雲端平台，在此次合作當中，仁寶將供應高密度、液冷式AI伺服器，鎖定下一波AI發展的關鍵工作負載，涵蓋大量上下文、支援高併發運作的代理式應用，並在散熱效率與能源效能上達到Verda永續雲端部署所需的高標準。

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仁寶看好雙方的合作策略除了體現Verda服務在全球市場持續受到重視，也突顯仁寶在協助新興雲端營運商（Neocloud operators）、滿足在地化AI運算需求方面的關鍵角色。隨著企業與政府愈發重視資料主權、資安與法規遵循，Verda等新興雲端業者正逐步成為推動主權AI （Sovereign AI） 策略的重要力量。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文說，Verda平台正展現AI基礎設施需求的發展方向，朝向區域化、高效能、兼顧能源效率的部署模式。此次合作展現了仁寶為客戶大規模交付先進AI系統的實力，也是集團協助建構下一代AI雲端基礎設施的具體行動表現。

仁寶目前在加速運算、先進散熱設計與系統整合方面持續強化工程實力，目標協助客戶高效率地部署AI基礎設施，有效應對高功率密度與複雜的營運挑戰。為支援全球AI部署需求，未來可望持續擴展製造據點，涵蓋台灣、越南及美國，進一步強化供應鏈韌性，也讓產能配置更貼近各區域客戶的實際需求。

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