專家勸20歲必學「5大理財習慣」 錯過它們你會後悔

專家揭20多歲時你必須養成的5個理財習慣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕你不需要等到賺大錢後，才開始培養理財習慣。美國財經網站指出，在20幾歲建立良好理財習慣，將帶來長遠好處，例如提早退休、支撐家庭生活等。不過，當你同時面臨學貸、房租與各種生活壓力時，很容易做出讓未來後悔的財務決定。以下5個金錢習慣，被認為是20幾歲絕對不能忽略的重要關鍵。

1.越早開始存錢越好

許多人總認為「等薪水高一點再存」，但其實越早開始越有利，因為你將錯過最重要的「複利效果」。財務專家Russell Moran表示，20幾歲最重要的原因就在於複利。你在20歲擁有的時間，遠比40歲更多，而複利最需要的就是時間。

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2.建立預算並確實執行

根據哈佛青年調查（Harvard Youth Poll），有42%的30歲以下年輕人面臨財務困難。建立預算能幫助你清楚掌握收入與支出，也更容易還債與存錢。制定預算時，應優先刪除不必要支出，例如多餘的串流平台訂閱。如果財務壓力大，更應果斷縮減開銷，等狀況穩定後再逐步增加。

Best Interest Financial創辦人Cody Schuiteboer建議，每季至少檢視一次財務狀況。他表示，一年4次檢查資產與負債，有助於避免收入增加時，支出也跟著失控成長。

3.避免信用卡債務

根據Experian數據，美國Z世代平均背負3493美元（約新台幣11萬元）信用卡債務。理財專家Melanie Musson指出，「信用卡債務對財務健康非常糟糕，它會讓你忘記是買了那些東西的開銷。」她建議，如果還沒有信用卡，應謹慎使用；若已有卡債，則應優先償還，避免利息帶來沉重負擔。

4.從第一份薪水開始存退休金

雖然退休看起來還很遙遠，但越早開始準備越輕鬆。Musson表示，「愈早投資，資金透過複利累積的效果會越驚人。與其40歲時焦慮追趕進度，不如20幾歲就養成習慣。」她認為，即使每月只投入小額資金，只要長期持續，也可能累積出相當可觀的退休金。

5.優先償還債務（尤其是學貸）

債務即使最初是為了教育等正當用途，也可能長期影響人生規劃。根據Education Data Initiative資料，美國平均學貸金額約落在3.9萬至4.2萬美元（約新台幣122萬萬至132萬元），許多人甚至需要20年才能還清。

Musson指出，若能在30歲前還清學貸，未來買房與實現其他人生目標的自由度將大幅提高。此外，越早還清，也能省下大量利息支出。

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