文曄Q1獲利創新高 Q1預估將續走高

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）今（7）日召開線上法說會，並公佈第一季營運成果，稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，超過財測高標，創單季獲利歷史新高，以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息） 約為5.32元，季增約54%、年增約120%，也創單季EPS歷史新高。預估第二季營收與獲利將續創新高。

展望第二季，文曄以1美元兌換31.6元新台幣為假設基準，預估營收中位數約為5750億元，季增約16%、年增約122%；營業利益預估中位數約118億元，季增約19%、年增約153%，稅後淨利歸預估中位數約81億元，季增約16%、年增約186%，稅後EPS預估中位數約6.41元，季增約20%、年增約181%。

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文曄第一季營收約為4943億元，季增約44%、年增約100%；營業利益約99.4億元，季增約66%、年增約118%；稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，超過財測上緣的新台幣64.9億元，創單季獲利歷史新高；以加權平均股數計算的稅後EPS （扣除特別股股息） 約為5.32元，季增約54%、年增約120%，創單季EPS歷史新高；如不扣特別股股息，每股淨利約為5.55元。

文曄表示，第一季營收及稅後淨利均超過財測上緣，主要受惠於AI帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長，工業等非AI應用的穩健復甦，使得第一季的年化股東權益報酬率達24.3%，季對季及年對年均持續提升。

展望未來，文曄指出，整體經濟環境的不確定性正在減緩，在半導體需求方面，各大CSP持續上修資本支出，公司看好AI相關需求將持續延續，並且中長期而言，AI技術預計將進一步滲透到各方面，帶動其他應用的需求成長；在非AI領域，庫存大多已回到健康至較低水位，歐美市場及工業、車用等需求的相關指標如訂單出貨比（Book-to-bill ratio），都顯示穩健且持續的復甦。

文曄強調，在全球供應鏈持續移轉與結構更趨複雜的背景下，集團將持續強化內部體質，優化全球化布局與營運管理效率，為供應商與客戶創造更高附加價值，並提供更完整且具彈性的解決方案，以推動長期市佔率的提升與可持續的獲利成長。

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